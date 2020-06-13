Все опасные солнечные затмения високосного 2020 года: Как они изменят жизнь и что делать на уникальное кольцеобразное затмение 21 июня

Астрологи считают, что во время коридоров затмений закладывается кармическая программа развития на ближайшие 18 лет нашей жизни. В начале лета нас ожидает двойной коридор затмений, который начинается 5 июня и заканчивается 5 июля.

Астрологи подчёркивают, что солнечные затмения происходят во время новолуния, поэтому они могут изменить нашу жизнь стремительно и кардинально

Каждый год жители Земного шара наблюдают от двух до пяти солнечных затмений. В 2020 году их будет два, причём в российских регионах можно будет увидеть лишь одно из них — июньское. О том, где, когда и в какое время произойдут эти редкие астрономические явления, и какие перемены они принесут, читайте в нашей статье

Что такое солнечное затмение Солнечное затмение — это такое положение небесных светил, при котором Луна становится между Землёй и Солнцем, перекрывая своим телом солнечный свет. Затмения всегда бывают парными: через пару недель после солнечного происходит лунное, и наоборот. Солнечные затмения бывают полными, частичными или кольцевыми. В первом случае Луна полностью заслоняет Солнце, во втором лишь частично, а в третьем из-за разного размера дисков вокруг луны появляется яркое светящееся кольцо. Астрологи подчёркивают, что солнечные затмения происходят во время новолуния, поэтому они могут изменить нашу жизнь стремительно и кардинально.

Когда будут затмения Солнца в 2020 году

Первое солнечное затмение

Первое солнечное затмение состоится 21 июня, в день летнего солнцестояния. В это время Луна на 99% закроет диск Солнца. Это событие произойдёт в 1 градусе зодиакального знака Рак. Время затмения (по МСК): 6:45 — начало фазы кольцевого затмения; 7:47 — начало фазы полного затмения; 9:40 — максимальное затмение; 11:32 — окончание фазы полного затмения; 12:34 — окончание фазы кольцевого затмения. Полное солнечное затмение в июне 2020 года можно будет наблюдать в странах центральной Африки, в юго-восточной Азии и в южных районах Аравийского полуострова. В России, Казахстане, Белоруссии, Украине, в странах южной, центральной Европы и Азии будет видна только частная фаза.

Частичное солнечное затмение в России и СНГ: где посмотреть

Затмение можно будет наблюдать во многих регионах России. Отличными обзорными площадками станут Крым, Краснодар, Ставрополье, Кавказ, Новосибирск, Омск, Барнаул, Кемеровская область, Алтай, Тува, Иркутск, юг Бурятии, юг Забайкалья и Владивосток. На юге Казахстана, в Грузии, Армении и Азербайджане процент перекрытия Луной солнечного диска будет выше, чем в России. Самую большую фазу затмения увидят жители Узбекистана, Туркменистана, Кыргызстана и Таджикистана. А вот в Москве, Киеве и Минске Луна закроет лишь маленький краешек солнечного диска. Жителям Санкт-Петербурга, Пскова, Новгорода, Калининграда, Мурманска, Архангельска и Камчатки повезёт ещё меньше — они вообще не заметят на Солнце каких-либо изменений. Второе солнечное затмение Второе затмение Солнца состоится 14 декабря 2020 года, через две недели после лунного затмения. Это событие произойдёт в 23 градусе Козерога. Время затмения (по МСК): 16:33 — начало частичного затмения; 17:54 — начало полного затмения; 19:13 — максимальная фаза; 20:54 — конец полного затмения; 21:53 — полное окончание затмения. Полную фазу этого астрономического явления можно будет наблюдать в южных регионах Южной Америки и в Антарктиде, частную фазу — в Аргентине и Чили.

Потрясающее впечатление производит наблюдение за солнечным затмением из иллюминатора самолета. Жаль,что авиасообщение между странами в июне ещё будет ограничено, но в декабре вполне возможно ситуация в мире изменится и вы можете застать это удивительное природное явление во время перелёта. 7 потрясающих феноменов, которые можно наблюдать из окна самолета Астрологическое значение солнечных затмений 2020 Астрологи предупреждают, что летний солнечный эклипс может стать предвестником новых вооружённых конфликтов, природных катаклизмов и техногенных катастроф. Зимнее затмение, по мнению астрологов, может вызвать у Козерогов, Близнецов и Стрельцов проблемы, связанные с бизнесом и работой. В день затмения представителям этих знаков необходимо сконцентрировать внимание на выполнении своих должностных обязанностей и несколько раз перепроверять всё, что они делают.

Коридоры затмений

Период между двумя соседними затмениями называют коридором затмений. В это время в нашей жизни происходят судьбоносные события. Астрологи считают, что во время коридоров затмений закладывается кармическая программа развития на ближайшие 18 лет нашей жизни. В начале лета нас ожидает двойной коридор затмений, который начинается 5 июня и заканчивается 5 июля. «Двойным» он называется из-за того, что состоит сразу из трёх затмений: одного солнечного и двух лунных. В этот период астрологи рекомендуют держать эмоции под контролем и не принимать судьбоносных решений, которые могут оказаться ошибочными, но исправить их будет невозможно. Второе солнечное затмение завершает коридор, который начнётся с лунного затмения 30 ноября 2020 года. Это последний коридор затмений в текущем году.

Советы астрологов

Во время затмений Солнца следует отказаться от крупных покупок, финансовых сделок и путешествий, а если отменить поездку невозможно, то нужно соблюдать осторожность, контролировать свои эмоции, избегать большого скопления людей и не разжигать конфликтов. Любые важные решения, новые начинания и попытки изменить жизнь окажутся откровенно бесполезными, дадут обратный эффект. Попытки наладить личную жизнь, будь то помолвка, свадьба, развод, начало совместной жизни, тоже потерпят провал. Все начинания лучше отложить на более поздний срок.

Нельзя сказать, что солнечные затмения несут отрицательную энергетику, ведь во время коридора затмений могут произойти как плохие, так и хорошие события. Просто фактор их важности и фатальности увеличивается в несколько раз. А вот как эти перемены скажутся на нашей жизни — зависит только от нас самих. Чтобы перемены стали светлыми, нужно научиться прислушиваться к себе, своему внутреннему голосу.

Источник: biletik.aero