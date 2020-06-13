Показал доход в 1,5 млн рублей за 2019 год спикер горсовета депутатов Бердска

Что на 222 тыс. больше, чем годом ранее. Валерий Бадьин единственный в бердском депутатском корпусе получает зарплату из бюджета. Он также задекларировал собственные квартиру и Lexus RX350 2006 года выпуска.

Спикер горсовета Бердска Валерий Бадьин стал богаче

Депутаты горсовета Бердска обнародовали свои декларации о доходах за 2019 год. С опозданием из-за коронавируса. В бердском депутатском корпусе, напомним, только спикер Валерий Бадьин получает зарплату из городского бюджета. Остальные народные избранники имеют заработки от бизнеса или по основному месту работы, а также от пенсий.

Бадьин задекларировал за прошлый год доход в сумме 1 511 893 рубля. Кроме того председатель горсовета имеет в собственности квартиру площадью 101,4 кв. метра и автомобиль Lexus RX350 2006 года выпуска. Кроме того, у Валерия Георгиевича в безвозмездном пользовании находится земельный участок для ведения садоводства и огородничества площадью 1020 кв. метра и дачный дом в 72 квадрата.

Годовой доход супруги спикера горсовета составил 244 953 рубля. Она пользуется квартирой своего мужа, участком земли и дачей.

Годом ранее Валерий Бадьин показал доход в размере 1 289 655 рублей — за 2018-й. Таким образом его доход вырос за год более чем на 220 тыс. рублей. Имущество с тех пор у спикера не поменялось.