Заражаются коронавирусом молодые в Бердске. Выявили новых в возрасте 23 и 27 лет

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», новый рекорд поставил COVID-19 в Бердске: заразились 8 человек за сутки на 13 июня. Всего больных 88 человек.
По информации «Курьер. Среда. Бердск», среди новых заболевших 5 женщин в возрасте 23, 27, 36, 44, 48 лет. И трое мужчин — 38, 41 и 61 год. Контактные с ними люди установлены.
Итого по Бердску болеют 88 человек. Вчера, 12 июня, цифра новых ковидных больных была равна 5.
По данным оперативного штаба, на 13 июня в Бердске под медицинским наблюдением находится 127 жителей города, из которых 40 — дети.
По постановлению Роспотребнадзора взяты под наблюдение 123 бердчанина, сами обратились 4 человека.
За последние сутки на субботу в Бердске выявлено 8 новых случаев заражения COVID-19. Снятых с учета нет.
Таким образом всего в городе официально зарегистрировано 88 пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция». Выписано за все время пандемии 33 выздоровевших бердчанина.
Ограничения снимать нельзя,так как число заболевших начало стремительно расти,особенно за последние дни, если ограничения будут снимать,то количество заболевших может вырасти гораздо больше.