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Убивает ли коронавирус жара, рассказал глава Минздрава

10:29 13.06.2020 Фото: Кремлин.ру
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Мурашко заявил, что жаркая погода не снижает активность коронавируса. И нужно всегда быть готовым отменить поездку при планировании отпуска.

Убивает ли коронавирус жара, рассказал глава Минздрава
Мурашко предполагает, что вторая волка коронавируса начнется из-за повторного завоза его в Россию
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Убивает ли коронавирус жара, рассказал глава Минздрава

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Зарубежный опыт показывает, что жара не приводит к снижению активности коронавируса, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Мы знаем, что определенный температурный режим благоприятствует передаче коронавирусной инфекции, но есть ведь, скажем, летний период. Мы общаемся с нашими коллегами и в том числе из стран, где температура уже давно держится на высоких цифрах, они говорят, что активность не снижается коронавирусной инфекции», — сказал он в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия-24».

По словам министра, вторая волна распространения коронавируса, которую эксперты прогнозируют осенью, может быть связана с повторными завозом вируса в страну, или с природно-климатическими факторами. Кроме того, сохраняется опасность наслоения коронавируса с другими ОРВИ, пик которых обычно наступает в осенне-весенний период.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщали, что новый коронавирус практически полностью теряет способность заражать людей при температуре воздуха от 30 градусов выше нуля. Полная нейтрализация коронавируса происходит при 70 градусах выше нуля, отметили в ведомстве.

Планировать отдых внутри России следует только с учетом ситуации с коронавирусом в регионе и всегда нужно быть готовым к тому, что поездку придется отменить для сохранения собственного здоровья.

«Мы видим, что ситуация [с коронавирусом в регионах] меняется, и сказать гарантированно, что можно рассчитывать, что то место, куда вы собираетесь приехать отдыхать, будет безопасно и будет спокойно, надеюсь, что это будет так. Но мы должны быть готовы в том числе поменять свои планы, если это будет касаться лично нашего здоровья», — сказал Мурашко.

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От редакции

Планируете отпуск?

Аноним, 13 июня 2020 11:48
Точно инопланетяне! В Таиланде и в Италии морозы были?

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