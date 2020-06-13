Где проживают и лечатся зараженные COVID-19 на 13 июня в Новосибирской области? Список городов и районов

1 741 пациент лечится в стационарах Новосибирска. 243 человека с подтвержденным диагнозом и подозрением на коронавирус лежат в 14 районных больницах. В ЦГБ Бердска их не держат.

Для заболевших коронавирусом в Новосибирской области открывают все новые госпитали

«Чистыми» от коронавируса на 13 июня остались только два района в Новосибирской области — Венгеровский и Кыштовскй, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Бердск лидирует среди городов по числу заболевших: на субботу выявлено 88 заразившихся.

COVID-19 не обошел стороной крупные города региона. Болеют жители Новосибирска, Бердска, Кольцово, Краснообска, Оби. Коронавирусную инфекцию диагностировали в 22 районах области: Новосибирском, Убинском, Карасукском, Колыванском, Коченевском, Черепановском, Барабинском, Здвинском, Ордынском, Сузунском, Усть-Таркском, Тогучинском, Искитимском, Мошковском, Куйбышевском, Чулымском, Баганском, Каргатском, Краснозерском, Маслянинском, Купинском и Доволенском.

По данным оперативного штаба, на утро 13 июня в Новосибирской области за сутки выявили 108 новых случая COVID-19, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Всего в регионе – 4177 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них – 285 детей.

В детскую больницу №3 госпитализированы 74 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 741.

243 пациента с подозрением на коронавирус и уже подтвержденным диагнозом госпитализированы в Линевскую районную больницу, Сузунскую, Черепановскую, Карасукскую, Куйбышевскую, Коченевскую, Тогучинскую, Татарскую, Чулымскую, Каргатскую, Чановскую, Доволенскую и Купинскую ЦРБ и Искитимскую городскую больницу.

В отделениях реанимации находятся 48 человек. На ИВЛ – 11 пациентов. Под медицинским наблюдением остаются 757 жителей региона, 21 963 человека сняты с меднаблюдения.

143 пациента выписаны с выздоровлением. Скончались три пациента: мужчины в возрасте 55 и 75 лет и женщина 34 лет. 2050 пациентов выздоровели, 53 пациента скончались.

На сегодня в Новосибирской области проведено 151 215 тестов на коронавирус.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», за последние сутки на 13 июня в городе зарегистрировано рекордное число заразившихся — 8. Таким образом в Бердске выявлено всего 88 случаев коронавирусной инфекции.

Судя по статистике, в Бердске начали заражаться молодые люди. Из последних случаев — две женщины в возрасте 23 и 27 лет.

Как ранее сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в Новосибирске скончался от коронавирусной инфекции 30-летний мужчина с ожирением.