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«Дело врачей-убийц» из Калининграда после обращения к Путину доктора Рошаля проверит глава СКР

10:53 13.06.2020 Фото: СКР
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По версии следствия, медики решили избавить от недоношенного младенца, чтобы не портить статистику. Бастрыкин поручил изучить обстоятельства дела и доложить ему.

Дело врачей убийц из Калининграда после обращения к Путину доктора Рошаля проверит глава СКР
Бастрыкин поручил изучить дело калининградских врачей

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства изучить уголовное дело в отношении калининградских врачей, обвиняемых в убийстве новорожденного. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Следователи должны изучить обстоятельства, установленные в ходе расследования уголовного дела и доложить главе СКР.

Речь идет о деле в отношении врача-неонатолога Элины Сушкевич и исполняющей обязанности главврача роддома Елены Белой. Их обвинили по статье об убийстве малолетнего. Беловой также вменяют превышение должностных полномочий. По версии следствия, в ноябре 2018 года в роддоме № 4 в Калининградской области медики решили убить младенца, родившегося недоношенным, чтобы не портить статистику и сэкономить ресурсы больницы. В апреле этого года уголовное дело против врачей было передано в суд.

Накануне, 12 июня, директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль напомнил о деле против врачей на церемонии награждения золотыми звездами Героев Труда с участием президента Владимира Путина. Обращаясь к президенту, Рошаль попросил «внимательно посмотреть на то, что происходит в Калининграде», сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

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Врачи убили новорожденного?

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