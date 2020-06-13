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Когда аномальная жара накроет Россию, рассказал Вильфанд

11:17 13.06.2020 Фото: pixabay.com
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В Гидрометцентре сообщили дату возвращения в центр европейской части теплой погоды. Температурный фон выше нормы будет на 4 градуса.  

Когда аномальная жара накроет Россию, рассказал Вильфанд
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Температурный фон выше нормы установится в центре Европейской части России со вторника, 16 июня. В Москве, в частности, жара будет достигать 30 и выше градусов с этого дня, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Со вторника возвращается жара. Опять двадцать пять, можно сказать <…> Это касается центра европейской части России. Температура выше нормы на 4 градуса ожидается в западной половине европейской части России, а примерно на 2 градуса выше нормы — в восточной части», — сообщил он.

По словам Вильфанда, в столице, в частности, температурный фон со вторника будет в диапазоне 25-30 градусов тепла.

По данным Гидрометцентра, в Москве в субботу ожидается 18-20 градусов тепла, в воскресенье — 20-22 градуса тепла, в понедельник — 23-25 градусов тепла, во вторник — 26-31 градус тепла, в среду и четверг — 25-30 градусов тепла.

Ранее Вильфанд сообщил, что москвичей ожидают аномально холодные выходные. Температурный фон будет на 1-2 градуса ниже нормы.

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