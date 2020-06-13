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Погиб лось и 3 пассажира Nissan X-Trail и Chevrolet попали в больницу после ДТП в Новосибирской области

11:26 13.06.2020 Фото: pixabay.com
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Лось выбежал на проезжую часть дороги Р-255 «Сибирь» под колеса иномарки. Автомобиль отбросило на другую машину. Среди пострадавших 9-летний ребенок.

Погиб лось и 3 пассажира Nissan X Trail и Chevrolet попали в больницу после ДТП в Новосибирской области
Лоси мигрируют через трассу Р-256 под Бердском и тоже гибнут под колесами авто

В Мошковском районе произошло ДТП, в котором погиб лось и пострадали люди, сообщили 13 июня в управлении МВД по Новосибирской области.

12 июня в 16.25 на 55-м километре автодороге Р-255 «Сибирь» выбежавший на проезжую часть лось попал под колеса автомобиля Nissan X-Trail. От удара иномарку отбросило на встречную полосу, где она столкнулась с автомобилем Chevrolet. В результате дорожной аварии животное погибло на месте.

Трое пассажиров столкнувшихся автомобилей – две женщины и девятилетний ребенок – были доставлены в больницу, однако после осмотра, показавшего отсутствие травм, были отпущены.

По факту ДТП проводится проверка.

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