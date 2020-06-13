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Скончались от коронавируса женщина 34 года и двое мужчин в возрасте 55 и 75 лет за сутки на 13 июня в Новосибирской области

12:04 13.06.2020 Фото: pexels
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Всего в регионе умерло 53 пациента с COVID-19. В отделениях реанимации областных стационаров находятся 48 человек. На ИВЛ – 11 тяжелых пациентов. Начали заражаться и умирать молодые.

Скончались от коронавируса женщина 34 года и двое мужчин в возрасте 55 и 75 лет за сутки на 13 июня в Новосибирской области
Заразились COVID-19 еще 108 человек за сутки на 13 июня в Новосибирской области. Всего 4177 больных
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Скончались от коронавируса женщина 34 года и двое мужчин в возрасте 55 и 75 лет за сутки на 13 июня в Новосибирской области

Скончались от коронавируса женщина 34 года и двое мужчин в возрасте 55 и 75 лет за сутки на 13 июня в Новосибирской областиЗаразились COVID-19 еще 108 человек за сутки на 13 июня в Новосибирской области. Всего 4177 больныхЕщё 1543 новостей

По данным оперативного штаба, на утро 13 июня в Новосибирской области за сутки выявили 108 новых случая COVID-19, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

143 пациента выписаны с выздоровлением. Скончались три пациента: мужчины в возрасте 55 и 75 лет и женщина 34 лет.

Всего в регионе – 4177 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них – 285 детей. 2050 пациентов выздоровели, 53 пациента скончались.

В отделениях реанимации находятся 48 человек. На ИВЛ – 11 пациентов.

В детскую больницу №3 госпитализированы 74 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 741.

243 пациента с подозрением на коронавирус и уже подтвержденным диагнозом госпитализированы в Линевскую районную больницу, Сузунскую, Черепановскую, Карасукскую, Куйбышевскую, Коченевскую, Тогучинскую, Татарскую, Чулымскую, Каргатскую, Чановскую, Доволенскую и Купинскую ЦРБ и Искитимскую городскую больницу.

На сегодня в Новосибирской области проведено 151 215 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением остаются 757 жителей региона, 21 963 человека сняты с меднаблюдения.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», за последние сутки на 13 июня в городе зарегистрировано рекордное число заразившихся — 8. Таким образом в Бердске выявлено всего 88 случаев коронавирусной инфекции.

Судя по статистике, в Бердске начали заражаться молодые люди. Из последних случаев — две женщины в возрасте 23 и 27 лет.

Как ранее сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в Новосибирске скончался от коронавирусной инфекции 30-летний  мужчина с ожирением.

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