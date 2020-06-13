«Головой в парашу»: что ждет Ефремова в тюрьме при плохом поведении, рассказал подполковник ФСИН 

Адвокат полагает, что артиста могут направить не в колонию-поселение, а на принудительное лечение от алкогольной зависимости.

Михаил Ефремов находится под домашним арестом до 9 августа

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 8 июня в центре Москвы актер Михаил Ефремов, выехал на встречную полосу движения, вследствие чего произошла авария. Позже было установлено, что артист был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Водитель фургона, с которым столкнулся автомобиль Ефремова, Сергей Захаров скончался в больнице от полученных травм.

В ожидании суда по уголовному делу, возбужденному в соответствии с частью 4 статьи 264 УК РФ, Ефремову за деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное в состоянии опьянения, грозит лишение свободы сроком от пяти до двенадцати лет. Актер отправлен под домашний арест.

Подполковник в запасе ФСИН Игорь Шутко рассказал «Вечерней Москве» о том, как обычно живут в тюрьме публичные люди и что ожидает Ефремова, если того отправят в колонию по решению суда.

Офицер пояснил, что сидеть, судя по всему, Ефремов будет в колонии-поселении, или его отправят в лагерь общего режима. Если защите артиста удастся добиться для него отбывания срока в поселении, Ефремов сможет снимать для себя квартиру и просто «ходить на работу» в колонию. Но разрешение на все это надо заслужить перед администрацией. В лагере же ему придется жить с отрядом, в бараке.

— В колонии сидят за преступления средней тяжести. Там свой режим. «Подъем — завтрак — работа» и так далее. Ефремов вряд ли будет тяжело «пахать», например, лес валить он не пойдет — старый. Заставлять не будут. Хотя наркотики — это существенный эпизод. Может и «десятку» получить, поехать на «строгий». Там другой расклад, — отметил Шутко.

Он объяснил, что в местах исполнения наказаний для заключенных, приговоренных к строгому режиму, быт организован гораздо жестче: меньше посылок, разрешенных свиданий с близкими, прогулок и даже передвижений. По его словам, хуже только особый режим, на котором сидят «смертники». Но особый режим артисту, по словам Шутко, не грозит.

Питание, как отметил ветеран ФСИН, в местах лишения свободы вполне нормальное.

— Сейчас на зонах кормят хорошо. Впроголодь никто не живет. Это не богемный ресторан, но все необходимое для нормального поддержания здоровья и сил в рацион включено. К тому же к известным людям много внимания. Все сотрудники будут следить, чтобы его не обидели. Плюс — надзорный прокурор, который все контролирует. Он присылает проверяющих, приезжает сам — по плану и в связи с жалобами, — рассказал Шутко.

Подполковник для сравнения привел в пример участниц группы «Пусси Райт», которые отбывали срок в Мордовии:

— Сидели они плохонько. Но не потому, что начальство их «кошмарило», а по причине собственного дрянного характера. Толоконникова настроила против себя зечек, они ее хотели порешить. Охрана еле успела спасти.

Собеседник предположил, что администрация колонии к осужденному актеру Михаилу Ефремову будет лояльна, ведь он знаменит.

— Если начнет себя с людьми вести неправильно, «сотоварищи» могут, конечно, пару раз его в парашу головой окунуть, чтоб понимал, где находится. Там разговоры не очень длинные. Но при ровном поведении ему ничего не грозит, — заключил Шутко.

В свою очередь адвокат бюро «А-ПРО», которое известно защитой спортсменов Александра Кокорина и Расула Мирзаева, Алексей Гребенской выдал корреспонденту «Вечерней Москвы» свою версию «отсидки» знаменитостей.

— Никакого специального режима содержания лиц, обладающих особым статусом в обществе, будь то популярность, узнаваемость или должностное положение, в пенитенциарной системе не предусмотрено. Ефремову в случае назначения наказания в виде реального лишения свободы не предоставят никаких преференций, однако его актерский талант может быть востребован при проведении культурно-массовых мероприятий в учреждении, исполняющем наказание, — отметил Гребенской.

Адвокат добавил, что профессиональные способности заключенных могут быть востребованы: ученые и писатели могут проводить лекции для заключенных, работать библиотекарями, а спортсмены — участвовать в спортивных соревнованиях, вести тренировки.

Юрист сказал, что в случае если суд назначит Ефремову наказание в виде реального лишения свободы, ни о каких гастролях не может быть речи, вся его деятельность будет проходить в границах исправительного учреждения. Он также напомнил, что со спиртным артисту придется завязать, так как алкоголь в местах не столь отдаленных — вне закона. Не исключил эксперт и вариант, что Ефремова могут направить на принудительное лечение от алкогольной зависимости.