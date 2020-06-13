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Зарядят дожди с грозами на неделю с 15 июня в Новосибирской области. И в Бердске

17:14 13.06.2020 Фото: ГУ МЧС по НСО
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В регионе до 21 июня пройдет мощный атмосферный фронт, который принесет с собой резкое  ухудшение погоды и понижение температуры.

Зарядят дожди с грозами на неделю с 15 июня в Новосибирской области. И в Бердске
Затяжные дожди придут в Новосибирскую область на неделю

В Новосибирской области с 15 до 21 июня пройдет мощный атмосферный фронт, который принесет с собой резкое  ухудшение погоды.

30-градусная жара в ближайшие дни сохранится только на юге Сибири. В самом Новосибирске и в Бердске уже с понедельника похолодает и начнутся дожди с грозами, сообщили в центре погоды «Фобос».

Во второй декаде июня в регионе ожидается приход воздушных масс из северных широт. Средняя температура воздуха будет ниже нормы на градус — плюс 15-19.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в субботу 13 июня в Бердске еще сохранится жаркая погода — до +28 градусов. Но уже в воскресенье похолодает до +20.

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