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Полыхала после взрыва на 50 метров в высоту газовая станция в Казани. Есть жертвы

14:24 13.06.2020 Фото: ГУ МЧС по Татарстану
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В городе ввели режим ЧС. По данным Минздрава Татарстана, погиб один человек, еще двое пострадали. СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах.

Полыхала после взрыва на 50 метров в высоту газовая станция в Казани. Есть жертвы
В Казани ввели режим ЧС из-за пожара на газораспределительной станции

Из-за пожара на газораспределительной станции в Казани ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщили на сайте главка МЧС по Татарстану 13 июня.

Накануне вечером на станции прогремел взрыв в здании операторной, после чего загорелась емкость со сжиженным газом. Факел на месте пожара достигал 50 метров в высоту. Операторная обрушилась. По данным Минздрава Татарстана, погиб один человек, еще двое пострадали. Обоих пострадавших госпитализировали.

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах. Приступить к работе на месте они смогут после ликвидации горения.

Угрозы для жилых домов нет. В ликвидации пожара участвуют 199 человек и 58 единиц техники.

По состоянию на 7.00 мск 13 июня 2020 года для органов управления и сил, привлекаемых для ликвидации чрезвычайной ситуации, был введен режим функционирования «Чрезвычайная ситуация».

Горение происходило в резервуаре 2-й группы объемом 170 кубических метров, в каждой группе по 8 резервуаров. Существовала угроза распространения огня на соседние резервуары.

На месте пожара разворачивались штаб пожаротушения и оперативная группа территориального органа на подвижном пункте управления. Всего привлекалось – 199 человек и 58 единиц техники, из которых от МЧС России 116 человек и 32 единицы техники, от РСЧС задействовался 1 беспилотное воздушное судно. Создавались 2 боевых участка, работали 4 лафетных ствола на охлаждение горящей и соседних емкостей.

На месте происшествия работает оперативно-следственная группа из числа представителей Следственного комитета России, управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан и сектора судебных экспертиз испытательной пожарной лаборатории по выяснению причин и обстоятельств возникновения ЧС.

— На данный момент проводится перекачка газа в резервную емкость. Сейчас персоналом объекта разрабатывается технологическая схема отглушки манометрических сборов. После проведения всех работ пожар будет локализован, — прокомментировал ситуацию заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Татарстан (по ГПС) Константин Чанышев .

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