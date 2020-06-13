Сильнейшая молитва святому Николаю Чудотворцу для поднятия душевных сил и преодоления трудностей

Не забудьте, что молитва должна содержать не только просьбы, но и прославление святого, благодарность ему

Из всех почитаемых на Руси святых Николай Чудотворец является самым любимым и самым народным, недаром его считали крестьянским святым и «мужицким заступником». До нашего времени дошло множество свидетельств его праведной жизни и самоотверженной помощи людям, оказавшимся в тяжелой, подчас безвыходной ситуации.

Приобретите икону Николая Чудотворца, лампадку или свечи в церковной лавке, чтобы они были уже освященными. Молятся обычно по утрам и перед сном, в одиночестве, чтобы ничто не отвлекало. Во время молитвы перед иконой должна гореть лампадка или свеча. Не забудьте, что молитва должна содержать не только просьбы, но и прославление святого, благодарность ему.

Сильная молитва св. Николаю Чудотворцу

Многие люди постоянно сталкиваются с серьезными проблемами во всем и готовы уже опустить руки, думая, что такова их судьба. Однако есть множество свидетельств, когда сильная молитва Николаю Угоднику изменила их жизнь к лучшему, помогла преодолеть тяготы и направила жизнь по новому руслу.

О, всехвальный и всечестный архиерею, великий чудотворче, святителю Христов, отче Николае, человече Божий и верный рабе, муже желаний, сосуде избранный, крепкий столпе церковный, светильниче пресветлый, звездо, осиявающая и освещающая всю вселенную: ты еси праведник, яко финикс процветший, насажденный во дворех Господа своего, живый в Мирех, миром облагоухал еси и миро приснотекущее благодати Божия источаяй. Твоим шествием, пресвятый отче, море освятися, егда многочудесныя твоя мощи шествоваху во град Барский, от востока до запада хвалити имя Господне. О, преизрядный и предивный чудотворче, скорый помощниче, теплый заступниче, пастырю предобрый, спасающий словесное стадо от всяких бед! Тебе прославляем и тебе величаем, яко надежду всех христиан, источника чудес, защитителя верных, премудраго учителя, алчущих кормителя, плачущих веселие, нагих одеяние, болящих врача, по морю плавающих управителя, пленников свободителя, вдов и сирот питателя и заступника, целомудрия хранителя, младенцев кроткаго наказателя, старых укрепление, постников наставника, труждающихся упокоение, нищих и убогих изобильное богатство. Услыши нас, молящихся тебе и прибегающих под кров твой, яви предстательство твое о нас к Вышнему и исходатайствуй твоими богоприятными молитвами вся полезная ко спасению душ и телес наших: сохрани святую обитель сию (или храм сей), всякий град и весь, и всякую страну христианскую, и люди живущия от всякаго озлобления помощию твоею, вемы бо, вемы, яко много может молитва праведнаго, поспешествующая во благое: тебе же праведнаго, по Преблагословенней Деве Марии, предстателя ко Всемилостивому Богу имамы, и к твоему, преблагий отче, теплому ходатайству и заступлению смиренно притекаем. Ты нас соблюди, яко бодрый и теплый пастырь, от всяких врагов, губительства, труса, града, глада, потопа, огня, меча, нашествия иноплеменников, и во всяких бедах и скорбех наших подай нам руку помощи, и отверзи двери милосердия Божия: понеже недостойни есмы зрети высоту небесную, от множества неправд наших, связани узами греховными, и николиже воли Создателя нашего сотворихом, ни сохранихом повелений Его. Темже преклоняем колена сокрушенна и смиренна сердца нашего к Зиждителю своему, и твоего отеческаго заступления к Нему просим: помози нам, угодниче Божий, да не погибнем со беззаконии нашими, избави нас от всякаго зла и от всякия вещи сопротивныя, управи ум наш и укрепи сердце наше в правой вере, в нейже твоим предстательством и ходатайством, ни ранами, ни прещением, ни мором, ни коим гневом от Создателя своего умалени будем, но мирное зде поживем житие и да сподобимся видети благая на земли живых, славяще Отца и Сына и Святаго Духа, Единаго в Троице славимаго и покланяемаго Бога, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Источник: omolitvah