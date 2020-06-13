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Красота / Общество

Что такое жидкие колготки и как их использовать?

14:53 13.06.2020 Фото: pxhere.com
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Снимать такие колготки предельно просто. Нужно смыть теплой воды и любимым гелем для душа.

Что такое жидкие колготки и как их использовать?
Жидкие колготки — это средство в виде крема, эмульсии или спрея

Наступило лето, а значит, самое время задуматься о красоте своих ножек. Идеальная гладкость, равномерный загар и никаких изъянов — все эти прелести гарантировано дарят жидкие колготки. Что же это за чудо такое, как и зачем его использовать — читайте в нашем материале!

Задумывались ли вы о том, как знаменитости и супермодели добиваются таких идеальных, гладких и загорелых ножек? Никаких пятен, синяков, ранок, бледной кожи или сосудистых сеточек… Кажется, мы знаем их секрет.

Лето приносит море радостей, но и не меньше поводов для переживаний. Так и хочется надеть легкое платье или любимую мини-юбку, но что делать, если ножки совсем не готовы к жаркому сезону? Правило первое — забыть о капроновых чулках. Правило второе — попробовать жидкие колготки, которые изменят вашу жизнь.

Что такое жидкие колготки?

Жидкие колготки — это средство в виде крема, эмульсии или спрея. При нанесении на кожу образуется тонкая пленка, которая создает эффект колготок на теле и придает ножкам красивый цвет. Также жидкие колготки маскируют синяки, ранки, не оставляют пятен и не рвутся в самый неподходящий момент.

Какие оттенки бывают?

Принято выделять три базовых цвета, которые подходят всем женщинам.

  • Nude — самый светлый оттенок, который идеально подходит для обладательниц бледной кожи.
  • Medium — универсальный цвет, который имитирует легкий загар и придает ногам более здоровый и красивый вид.
  • Dark — лучший вариант для смуглых леди: делает кожу загорелой.

Как использовать?

Наносить жидкие колготки нужно на чистые сухие ноги. Если вы выбрали кремообразное средство, его нужно растереть в ладонях и равномерно нанести на ножки, как обычный крем. Спрей рекомендуются распылять на небольшом расстоянии от ног и затем руками равномерно распределять по коже.

Чтобы жидкие колготки не оставили следов на одежде, им нужно дать подсохнуть. 10-15 минут будет вполне достаточно для того, чтобы средство впиталось и выглядело идеально.

Снимать такие колготки предельно просто. Нужно смыть теплой воды и любимым гелем для душа.

Источник: Хочу

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