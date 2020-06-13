Тело к телу: на пляжах весело и активно провели День России жители Бердска

12 июня — пляж Бердска коса заполнен гражданами

Как говорится, без слов. 12 июня пляжи Бердска наполнились бесстрашными к коронавирусу горожанами. Не до социальной дистанции было. Наверное, устали? От самоизоляции? Интересно, проверяли ношение масок на пляже?