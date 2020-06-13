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Тело к телу: на пляжах весело и активно провели День России жители Бердска

14:55 13.06.2020 Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Коронавирус не пугает бердчан: лето коротко — нужно успевать отдохнуть?

Тело к телу: на пляжах весело и активно провели День России жители Бердска
12 июня — пляж Бердска коса заполнен гражданами

Как говорится, без слов. 12 июня пляжи Бердска наполнились бесстрашными к коронавирусу горожанами.  Не до социальной дистанции было. Наверное, устали? От самоизоляции? Интересно, проверяли ношение масок на пляже?

Тело к телу: на пляжах весело и активно провели День России жители Бердска Тело к телу: на пляжах весело и активно провели День России жители Бердска Тело к телу: на пляжах весело и активно провели День России жители Бердска Тело к телу: на пляжах весело и активно провели День России жители Бердска Тело к телу: на пляжах весело и активно провели День России жители Бердска Тело к телу: на пляжах весело и активно провели День России жители Бердска

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