Тело к телу: на пляжах весело и активно провели День России жители Бердска

Как говорится, без слов. 12 июня пляжи Бердска наполнились бесстрашными к коронавирусу горожанами. Не до социальной дистанции было. Наверное, устали? От самоизоляции? Интересно, проверяли ношение масок на пляже?
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