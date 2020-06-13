Кем нужно работать, чтобы получать 130 тыс. рублей в месяц?

Самые высокие зарплаты в начале нынешнего года были у финансистов и страховщиков. Но не только. Смотрите отрасли.

Названы отрасли с самыми высокими зарплатами в начале года

Самые высокие зарплаты в начале нынешнего года были у финансистов и страховщиков. Это следует из данных Росстата о социально-экономическом положении России в первом квартале.

Так, работники финансовой и страховой деятельности в начале года получали в среднем по 106 633 рубля в месяц. Работавшие в сфере добычи полезных ископаемых зарабатывали по 85 736 рублей ежемесячно. Сотрудники в сфере информации и связи — по 81 248 рублей, работники научной и технической сферы — по 73 689 рублей, отрасли транспортировки и хранения — по 51 276 рублей в месяц.

В хвосте списка — работники гостиниц и предприятий общественного питания с зарплатой в 29 057 рублей, те, кто занимается сельским хозяйством (30 953 рубля), сотрудники сферы водоснабжения, водоотведения, сбора и утилизации отходов и деятельности по ликвидации загрязнений (35 203), административные работники (37 006) и работники образования (37 324 рублей).

Довольно высок разброс зарплат внутри каждой экономической сферы. Так, в транспортировке и хранении средние зарплаты сотрудников, связанных с деятельностью воздушного и космического транспорта, составляли 131 590 рублей, тогда как те, кто работает на почте или в курьерской доставке, получали лишь по 28 980 рублей.

В сфере обрабатывающих производств при средней зарплате в 44 727 рублей те, кто занят в производстве табачных изделий, получали в среднем 127 441 рубль в месяц, а их коллеги, занятые производством одежды, лишь 20 867 рублей ежемесячно.