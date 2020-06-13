Онкологический центр построят в соседнем с Бердском Искитиме в 2020 году

В этом году откроют в Новосибирской области три онкоамбулатории. Для этого в бюджете региона предусмотрено 770,6 млн рублей.

Правительство региона возьмет на особый контроль строительство новых ЦАОПов в Новосибирской области

Три новых центра амбулаторной онкологической помощи планируется построить в Новосибирской области в 2020 году в рамках национального проекта «Здравоохранение». Строгое соблюдение сроков выполнения работ и особый контроль на каждом этапе поручил обеспечить первый заместитель Губернатора Новосибирской области Юрий Петухов на совещании, которое прошло 12 июня в Правительстве региона.

Совещание прошло в режиме видеоконференцсвязи, в нем приняли участие представители Правительства региона и руководители медицинских организаций области. Одним из главных вопросов повестки стала реализация регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение».

В рамках данной работы особое внимание уделяется строительству центров амбулаторной онкологической помощи. В этом году планируется построить три новых ЦАОПа – в Искитимском, Карасукском и Татарском районах. Для организации сети ЦАОПов в 2020 году в бюджете Новосибирской области предусмотрено 770,6 млн рублей.

«Всем исполнителям необходимо со всей ответственностью подойти к данной задаче – центры амбулаторной онкологической помощи должны быть достроены и введены в эксплуатацию без нарушения сроков, в соответствии с графиком. Это важный проект для жителей Новосибирской области, поэтому недопустимо нарушение планов завершения строительства», – подчеркнул Юрий Петухов.

Также первый заместитель Губернатора обратил внимание на важность соблюдения сроков проведения капитальных ремонтов в медицинских учреждениях региона – главным врачам поручено строго контролировать работу подрядных организаций, не допускать задержек и снижения качества строительных работ.

Напомним, что в настоящий момент в Новосибирской области действуют четыре ЦАОПа, все они открыты в 2019 году в рамках национального проекта «Здравоохранение» – на базе ГКБ №1, ГКБ № 2, ГКБ № 11 и Ордынской ЦРБ. Всего до 2024 года в рамках национального проекта «Здравоохранение» в регионе планируется создать 16 центров амбулаторной онкологической помощи.

Также на совещании обсудили вопрос создания единого цифрового контура в здравоохранении – с докладом выступил министр цифрового развития и связи Новосибирской области Анатолий Дюбанов.

Среди других задач, реализуемых в Новосибирской области в рамках национального проекта «Здравоохранение» – борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями, развитие системы первичной медицинской помощи, развитие детского здравоохранения и др. Так, было отмечено, что в 2020 году в регионе планируется строительство 42 фельдшерско-акушерских пунктов. В рамках реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в 2020 году запланировано приобретение 442 единиц медицинских изделий, в том числе – «тяжелого» оборудования. Продолжится работа по оборудованию региональных сосудистых центров.

Для справки:

Всего с 2019 по 2024 годы на реализацию региональных проектов национального проекта «Здравоохранение» в Новосибирской области планируется направить 33,7 млрд рублей, из них почти 26 млрд рублей – средства консолидированного бюджета Новосибирской области, 7,9 млрд рублей – средства федерального бюджета.

Национальный проект «Здравоохранение» реализуется в России в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Паспорт проекта в 2018 году утвержден Советом при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. Ключевые цели нацпроекта – снижение смертности населения, снижение младенческой смертности, ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год, обеспечение оптимальной доступности для населения медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, упрощение процедуры записи на прием к врачу, увеличение объема экспорта медицинских услуг.