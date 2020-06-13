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Выявили 8706 новых случаев COVID-19 за сутки на 13 июня в России. Список регионов

15:37 13.06.2020 Фото: pexels
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Всего на сегодняшний день в стране зарегистрировано 520 129 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период выписано по выздоровлению 274 641 человек.

Выявили 8706 новых случаев COVID 19 за сутки на 13 июня в России. Список регионов
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За последние сутки на 13 июня в России выявлено 8 706 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Об этом в субботу сообщил Роспотребнадзор.

Распределение по субъектам

1. Москва — 1493

2. Московская область — 725
3. Санкт-Петербург — 262
4. Свердловская область — 245
5. Воронежская область — 228
6. Нижегородская область — 218
7. Ханты-Мансийский АО — 183
8. Красноярский край — 169
9. Иркутская область — 163
10. Ростовская область — 162
11. Республика Коми — 156
12. Ульяновская область — 150
13. Самарская область — 146
14. Ямало-Ненецкий АО — 125
15. Челябинская область — 120
16. Саратовская область — 118
17. Архангельская область — 113
18. Волгоградская область — 109
19. Новосибирская область — 108
20. Смоленская область — 103
21. Республика Тыва — 101
22. Псковская область — 100
23. Пензенская область — 99
24. Тульская область — 98
25. Республика Дагестан — 96
26. Брянская область — 95
27. Ивановская область — 95
28. Карачаево-Черкесская Республика — 89
29. Калужская область — 88
30. Ставропольский край — 85
31. Омская область — 85
32. Приморский край — 85
33. Курская область — 83
34. Орловская область — 81
35. Тверская область — 81
36. Кабардино-Балкарская Республика — 81
37. Краснодарский край — 78
38. Чувашская Республика — 78
39. Белгородская область — 77
40. Пермский край — 74
41. Мурманская область — 71
42. Республика Башкортостан — 70
43. Республика Саха (Якутия) — 70
44. Хабаровский край — 69
45. Кемеровская область — 68
46. Алтайский край — 67
47. Забайкальский край — 66
48. Тамбовская область — 64
49. Владимирская область — 63
50. Оренбургская область — 62
51. Липецкая область — 59
52. Амурская область — 59
53. Республика Мордовия — 58
54. Ярославская область — 57
55. Рязанская область — 56
56. Ленинградская область — 53
57. Новгородская область — 50
58. Тюменская область — 50
59. Камчатский край — 49
60. Республика Марий Эл — 48
61. Томская область — 48
62. Республика Татарстан — 45
63. Астраханская область — 44
64. Костромская область — 43
65. Калининградская область — 43
66. Республика Бурятия — 43
67. Республика Ингушетия — 40
68. Республика Северная Осетия — 36
69. Вологодская область — 33
70. Республика Хакасия — 33
71. Республика Карелия — 30
72. Кировская область — 29
73. Республика Адыгея — 27
74. Магаданская область — 27
75. Чеченская Республика — 23
76. Республика Алтай — 23
77. Удмуртская Республика — 20
78. Сахалинская область — 15
79. Республика Калмыкия — 14
80. Курганская область — 14
81. Чукотский АО — 9
82. Республика Крым — 7
83. Еврейская АО — 4
84. Севастополь — 2

Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке. Определён круг лиц, с которыми они контактировали. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 520 129 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период выписано по выздоровлению 274 641 человек.

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