Выявили 8706 новых случаев COVID-19 за сутки на 13 июня в России. Список регионов

Всего на сегодняшний день в стране зарегистрировано 520 129 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период выписано по выздоровлению 274 641 человек.

Коронавирус подозревают у 40 детей в Бердске

За последние сутки на 13 июня в России выявлено 8 706 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Об этом в субботу сообщил Роспотребнадзор.

Распределение по субъектам

1. Москва — 1493



2. Московская область — 7253. Санкт-Петербург — 2624. Свердловская область — 2455. Воронежская область — 2286. Нижегородская область — 2187. Ханты-Мансийский АО — 1838. Красноярский край — 1699. Иркутская область — 16310. Ростовская область — 16211. Республика Коми — 15612. Ульяновская область — 15013. Самарская область — 14614. Ямало-Ненецкий АО — 12515. Челябинская область — 12016. Саратовская область — 11817. Архангельская область — 11318. Волгоградская область — 10919. Новосибирская область — 10820. Смоленская область — 10321. Республика Тыва — 10122. Псковская область — 10023. Пензенская область — 9924. Тульская область — 9825. Республика Дагестан — 9626. Брянская область — 9527. Ивановская область — 9528. Карачаево-Черкесская Республика — 8929. Калужская область — 8830. Ставропольский край — 8531. Омская область — 8532. Приморский край — 8533. Курская область — 8334. Орловская область — 8135. Тверская область — 8136. Кабардино-Балкарская Республика — 8137. Краснодарский край — 7838. Чувашская Республика — 7839. Белгородская область — 7740. Пермский край — 7441. Мурманская область — 7142. Республика Башкортостан — 7043. Республика Саха (Якутия) — 7044. Хабаровский край — 6945. Кемеровская область — 6846. Алтайский край — 6747. Забайкальский край — 6648. Тамбовская область — 6449. Владимирская область — 6350. Оренбургская область — 6251. Липецкая область — 5952. Амурская область — 5953. Республика Мордовия — 5854. Ярославская область — 5755. Рязанская область — 5656. Ленинградская область — 5357. Новгородская область — 5058. Тюменская область — 5059. Камчатский край — 4960. Республика Марий Эл — 4861. Томская область — 4862. Республика Татарстан — 4563. Астраханская область — 4464. Костромская область — 4365. Калининградская область — 4366. Республика Бурятия — 4367. Республика Ингушетия — 4068. Республика Северная Осетия — 3669. Вологодская область — 3370. Республика Хакасия — 3371. Республика Карелия — 3072. Кировская область — 2973. Республика Адыгея — 2774. Магаданская область — 2775. Чеченская Республика — 2376. Республика Алтай — 2377. Удмуртская Республика — 2078. Сахалинская область — 1579. Республика Калмыкия — 1480. Курганская область — 1481. Чукотский АО — 982. Республика Крым — 783. Еврейская АО — 484. Севастополь — 2

Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке. Определён круг лиц, с которыми они контактировали. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 520 129 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период выписано по выздоровлению 274 641 человек.