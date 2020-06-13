Выплаты и пособия от Путина семьям с детьми без справок обязаны давать по распоряжению Мишустина

Необходимые сведения госорганы, отвечающие за назначение пособий и выплат, в том числе на детей от 3 до 7 лет, будут получать в ходе межведомственного информационного взаимодействия.

Россияне смогут получить пособия и выплаты без справок

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, из которого следует, что россиянам не придется собирать справки для получения социальной поддержки. Документ опубликован на сайте правительства в субботу, 13 июня.

«Необходимые сведения госорганы, отвечающие за назначение пособий и выплат, в том числе семьям с детьми от трех до семи лет, будут получать в ходе межведомственного информационного взаимодействия», — говорится в пояснительной записке.

Там отмечается, что задачу сделать получение соцпомощи простым и доступным поставил правительству президент Владимир Путин.

Некоторые выплаты назначаются на региональном уровне, но практика показывает, что у органов исполнительной власти регионов нет доступа к сведениям, с помощью которых они могли бы без дополнительного запроса справок достоверно оценить, нуждается ли тот или иной человек в социальной поддержке.

«Распоряжением предусмотрено расширение перечня информации, которой смогут пользоваться региональные власти для назначения выплат. Речь идет в том числе о данных Фонда социального страхования, Пенсионного фонда России, Росреестра и ФНС», — говорится в сообщении.

дословно

Распоряжение от 11 июня 2020 года №1535-р

Гражданам для получения социальной поддержки не придётся собирать справки. Необходимые сведения госорганы, отвечающие за назначение пособий и выплат, в том числе семьям с детьми от 3 до 7 лет, будут получать в ходе межведомственного информационного взаимодействия. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Сделать получение социальной помощи простым и доступным – задача, которую Правительству поставил Президент.

Ряд выплат назначается на региональном уровне. Практика показала, что у органов исполнительной власти субъектов нет доступа к некоторым сведениям, с помощью которых они могли бы без дополнительного запроса справок у гражданина достоверно оценить, нуждается ли он в социальной поддержке.

Распоряжением предусмотрено расширение перечня информации, которой смогут пользоваться региональные власти для назначения выплат. Речь идёт в том числе о данных Фонда социального страхования, Пенсионного фонда России, Росреестра и ФНС.

Подписанным документом внесены изменения в распоряжение Правительства от 1 ноября 2016 года №2326-р.