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Луна без курса ожидает нас 13 и 16 июня 2020 года. В чем опасность периода и что нельзя делать категорически

16:28 13.06.2020 Фото: tOrange.biz
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Это явление, когда ближайшее к нам небесное тело еще не перешло из одного созвездия в другое. Это время сопряжено с повышенным риском, и в эти периоды нужно особенно тщательно придерживаться правил безопасности и предостережений.

Луна без курса ожидает нас 13 и 16 июня 2020 года. В чем опасность периода и что нельзя делать категорически
Стоит в этот период сосредоточиться на собственных делах и проблемах

Сегодня, 13 июня, после 15.44 по московскому времени и до полуночи, нас ожидает такой тревожный период. Еще один такой отрезок времени нам предстоит пережить 16 июня — с 03.49 до 12.34.

Нумеролог Людмила Савина говорит, что это очень опасные периоды, когда ночное светило становится неуправляемым и делает такими же людей. Они остаются наедине со всеми своими скрытыми страхами, пороками и сомнениями. Чтобы не подвергать других и себя опасности, людям стоит в этот период сосредоточиться на собственных делах и проблемах. Но даже и при этом, говорит нумеролог, именно в такие периоды Луны без курса наиболее рельефно проявляются все темные стороны личности.

Итак, что категорически нельзя делать в период Луны без курса

  • Делать крупные покупки, требующие немалых финансовых затрат. Вы только зря потеряете деньги. С такой покупки не будет проку.
  • Проводить крупные финансовые операции и заключать сделки, давать крупные суммы в долг.
  • Затевать в доме большие перестановки и начинать ремонт.
  • Затевать перемены в семейной жизни.
  • Начинать длительное путешествие или отправляться в дальнюю дорогу.
  • Начинать крупномасштабные новые дела.
  • Затевать ссоры и, особенно, наказывать детей. Ущерб, причиненный детской психике может быть непредсказуем.

Что нужно сделать в период Луны без курса

  • Завершить начатые дела.
  • Избавиться от ненужных вещей и ото всего, что создает вам дискомфорт и мешает продвижению вперед.

Источник: today

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