Луна без курса ожидает нас 13 и 16 июня 2020 года. В чем опасность периода и что нельзя делать категорически

Это явление, когда ближайшее к нам небесное тело еще не перешло из одного созвездия в другое. Это время сопряжено с повышенным риском, и в эти периоды нужно особенно тщательно придерживаться правил безопасности и предостережений.

Стоит в этот период сосредоточиться на собственных делах и проблемах

Сегодня, 13 июня, после 15.44 по московскому времени и до полуночи, нас ожидает такой тревожный период. Еще один такой отрезок времени нам предстоит пережить 16 июня — с 03.49 до 12.34.

Нумеролог Людмила Савина говорит, что это очень опасные периоды, когда ночное светило становится неуправляемым и делает такими же людей. Они остаются наедине со всеми своими скрытыми страхами, пороками и сомнениями. Чтобы не подвергать других и себя опасности, людям стоит в этот период сосредоточиться на собственных делах и проблемах. Но даже и при этом, говорит нумеролог, именно в такие периоды Луны без курса наиболее рельефно проявляются все темные стороны личности.

Итак, что категорически нельзя делать в период Луны без курса

Делать крупные покупки, требующие немалых финансовых затрат. Вы только зря потеряете деньги. С такой покупки не будет проку.

Проводить крупные финансовые операции и заключать сделки, давать крупные суммы в долг.

Затевать в доме большие перестановки и начинать ремонт.

Затевать перемены в семейной жизни.

Начинать длительное путешествие или отправляться в дальнюю дорогу.

Начинать крупномасштабные новые дела.

Затевать ссоры и, особенно, наказывать детей. Ущерб, причиненный детской психике может быть непредсказуем.

Что нужно сделать в период Луны без курса

Завершить начатые дела.

Избавиться от ненужных вещей и ото всего, что создает вам дискомфорт и мешает продвижению вперед.

Источник: today