Пик коронавируса в России пришелся на 11 мая, заявила Голикова

В этот день страна вышла из нерабочей недели. Ежесуточный прирост с конца марта по сей день сократился в 16 раз. По словам вице-премьера, выписаны почти 80% пациентов.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о снижении смертности от коронавируса в России

Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией пришелся в России на 11 мая, когда был осуществлен выход из нерабочих дней. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе брифинга в правительстве 13 июня.

«Сегодня уже можно сказать, что начиная с 17 марта, то есть когда, по сути, эпидемия в России начала развиваться, тестирование или количество ПЦР-исследований увеличилось в 139 раз. А с даты, которая считается пиком, 11 мая 2020 года, ПЦР-тестирование увеличилось в 5,6 раза», — отметила она.

Голикова отметила, что, если сравнивать ежесуточный прирост, то с конца марта по сегодняшний день он сократился в 16 раз. «Это очень серьезный показатель, сегодня это 1,7-1,8% в среднем по России», — отметила вице-премьер.

По словам Голиковой, выписаны почти 80% госпитализированных в российские клиники, перепрофилированные под пациентов с коронавирусом. «В марте мы начали очень быстро и активно разворачивать и перепрофилировать наши лечебные учреждения в так называемые ковидные медицинские учреждения. Сегодня мы можем сказать, что они очень достойно отработали. В тех регионах, где эпидемия пошла на спад — как я уже сказала, это, в первую очередь, Московский регион, — коллеги начинают переводить койки снова в плановую помощь. За весь период госпитализации в эти ковидные клиники — неважно, страдал человек ковидом или не страдал, или у него были признаки, — уже выписано 79% наших граждан. Я считаю, что это очень хороший показатель», — сказала Голикова.

Смертность в России в апреле 2020 года оказалась на 2,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила Голикова. «Если говорить об апреле, то у нас снижение смертности за апрель 2020 года. Снижение составляет 2,9%, или 4,4 тысячи человек», — сказала она.

«Мы видим по апрелю более высокие показатели смертности по Москве, Московской области, Санкт-Петербургу и ряду других регионов. И более или менее традиционные показатели смертности, с некоторыми отклонениями, по остальным субъектам Российской Федерации», — добавила вице-премьер.

Коронавирусная инфекция стала основной причиной смерти в апреле 1 660 россиян. «Если взять эти две группы, которые нам рекомендует классифицировать ВОЗ, то количество смертей от COVID, когда это основная причина смерти, за апрель в России составило 1 660», — отметила Голикова.

Коронавирус был выявлен у 1 052 россиян, умерших в апреле по другим причинам. Летальность из-за коронавируса в России в апреле составила от 1,6% до 2,6% в зависимости от методики подсчета.