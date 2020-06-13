Скончались 114 пациентов с COVID-19 за сутки на 13 июня в России. Всего 6829 жертв коронавируса

В Новосибирской области за последние 24 часа умерло от коронавируса 3 человека, за все время пандемии — 53.

В России выявили 8 706 новых случаев коронавируса

За последние сутки на 13 июня в России обнаружили 8 706 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них 2 970 человек (34,1%) не имели активных клинических проявлений заболевания.

Новые случаи коронавируса зафиксировали в 84 регионах, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Наибольшее количество новых пациентов с COVID-19 обнаружили в Москве (1493), Московской области (725) и Санкт-Петербурге (262). Меньше всего новых случаев коронавируса обнаружили в Республике Крым (7), Еврейской автономной области (4) и в Севастополе (2).

Всего на территории РФ зарегистрировали 520 129 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки выздоровел от COVID-19 5 271 пациент. Всего на территории РФ курс лечения успешно прошли 274 641 человек.

За прошедшие 24 часа 114 пациентов скончались в результате осложнений, вызванных коронавирусом. Всего жертвами инфекции COVID-19 в России стало 6 829 человек.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в Новосибирской области за последние сутки на субботу умерло от коронавируса 3 человека, за все время пандемии — 53. В регионе зарегистрировано на 13 июня 108 новых случаев заражения, в том числе 8 в Бердске.