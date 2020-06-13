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Погибли курсант и пилот-инструктор при крушении Як-52 под Самарой

17:01 13.06.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Аналогичная авиакатастрофа с таким же самолетом произошла в августе 2014 года на аэродроме «Бердск-Центральный». Тогда погибла 16-летняя курсантка и заслуженный летчик.

Погибли курсант и пилот инструктор при крушении Як 52 под Самарой
Обломки разбитого самолета Як-52 на летном поле в Бердске

При падении легкомоторного самолета в Самарской области погибли инструктор и курсант, сообщил региональный главк МЧС 13 июня.

Cамолет Як-52 упал с малой высоты в километре южнее поселка Октябрьский Кинельского района. На борту были два человека — инструктор 1968 года рождения и 18-летний курсант.

По данным управления МЧС, воздушное судно получило значительные механические повреждения, возгорания не произошло. На земле жертв и разрушений нет.

Сообщалось, что самолет принадлежит аэроклубу ДОСААФ. Он совершал плановые полеты.

Аналогичная трагедия произошла в Бердске в 2014 году, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

16-летняя курсантка Сибирского авиационного кадетского корпуса им. Покрышкина Виктория Горелкина совершала тренировочный полет под руководством 42-летнего инструктора и заслуженного летчика Евгения Якимова. Во время полета Як-52 начал терять скорость и рухнул с высоты около 100 метров, штопором войдя в землю. Экипаж воздушного судна погиб.

Руководитель полетов, начальник аэроклуба ДОСААФ Сергей Сметанин в 2016 году был приговорен к 3,5 годам отбытия наказания в колонии общего режима.

Свою вину Сметанин не признал.

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