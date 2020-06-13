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Кому из пенсионеров могут дать разовую выплату власти Новосибирской области?

17:27 13.06.2020 Фото: pixabay.com
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Каждый регион сам устанавливает размер единовременной поддержки. Она полагается самым бедным получателям пенсий. В Ленинградской области, например, дадут 2000 рублей.

Кому из пенсионеров могут дать разовую выплату власти Новосибирской области?
Российские пенсионеры могут получить единовременную выплату: названы условия
Сюжет: Пенсионная реформа
Кому из пенсионеров могут дать разовую выплату власти Новосибирской области?

Кому из пенсионеров могут дать разовую выплату власти Новосибирской области?Кому повысят пенсии с 1 июля в России? Новые льготы и индексацииЕщё 157 новостей

Единовременные выплаты готовит Пенсионный фонд России для пенсионеров. Как оказалось, не для всех.

На такие выплаты могут рассчитывать только те люди на заслуженном отдыхе, которые являются получателями минимальной пенсии.

Обычно ее размер не превышает сумму прожиточного минимума. Такие пенсионеры могут рассчитывать на доплату порядка 2 тысяч рублей. Однако, как пояснила пенсионный эксперт Анастасия Киреева, сумма будет зависеть от региона проживания. Именно власти на местах и устанавливают размер разовой материальной поддержки.

К примеру, в Ленинградской области получателям минимальной пенсии заплатят по 2 тысячи рублей. А вот в Тамбовской и Пензенской областях выплатят только по 1800, пишет PRIMPRESS.

Это разовая выплата, направленная на поддержку пенсионеров с минимальной пенсий, и никоим образом не связана с выплатами за соблюдение режима самоизоляции.

Пенсионный фонд в Новосибирской области пока не заявлял о возможных дополнительных выплатах самым бедным пенсионерам.

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От редакции

Можно прожить на пенсию?

Аноним, 13 июня 2020 19:16
прожить можно Живем же.А вот выплаты опять в одни ворота.Тем,у кого нет стажа,кто сидел в тюрьмах,кто вообще не работал.Тунеядцам по жизни

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