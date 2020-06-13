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Заразившихся COVID-19 было бы больше 8 за сутки в Бердске без обязательного ношения масок, заявил вице-мэр

18:14 13.06.2020, Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой
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Владимир Захаров сказал спасибо тем бердчанам, которые добросовестно соблюдают масочный режим. В автобусах ездят 15% пассажиров без масок, на пляжах — все 100% отдыхающих.

Заразившихся COVID 19 было бы больше 8 за сутки в Бердске без обязательного ношения масок, заявил вице мэр
Вице-мэр Владимир Захаров участвовал в рейде по масочному режиму 12 июня

В День России бердские чиновники прошли рейдом по городу. Они высматривали людей без масок. Но не для того, чтобы наказать. А чтобы сделать внушения, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров.

— Дежурные администрации работали с полицией. Не было задачи ловить нарушителей. Была задача вести беседы. Прошли рейды по транспорту и местам отдыха, пляжам, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» в субботу, 13 июня, Владимир Николаевич.

Он в курсе, что находиться на пляже без масок Роспотребнадзор разрешил с учетом соблюдения дистанции. Но в Бердске иная ситуация, полагает Захаров:

— Режим самоизоляции у нас никто не отменял. Мы (действовали) без фанатизма — если большие и неадекватные компании на пляжах. Мы должны делать и делали им замечания, напоминали чтобы были аккуратнее.

В общественном транспорте, по словам вице-мэра, ситуация иная.
— На междугородных рейсах ситуация хорошая — там близко к 100% пассажиров в масках. В муниципальных автобусах процентов 15 находятся без масок. Им мы обязательно разъясняли, — отметил Владимир Захаров.

В целом, по его оценке, обстановка с ношением масок в Бердске значительно улучшилась.
— Да, число заразившихся (коронавирусом) в городе растет — 8 новых случаев за последние сутки. Но, возможно, их было бы гораздо больше, если бы не введенные меры. Уже практически все магазины не отваривают людей без масок. Покупатели все в масках. Жалоб на отсутствие масок в городе нет. Я прошелся по аптекам — можно взять по 19 рублей. В кассах РКЦ мы проверяли — тоже в масках люди ходят. В банках проверили. Ситуация сейчас по маскам в сравнении с тем, что было 2 месяца назад, намного лучше, — высказался замглавы.

Он полагает, что с момента введения режима самоизоляции в апреле бердчане привыкли носить маски и поняли, что меры защиты против коронавируса необходимы. Но, по его мнению, еще есть над чем работать.
— Тем гражданам, кто соблюдает масочный режим в магазинах, в транспорте, в местах общего пользования, большое спасибо за понимание. И таких немало. И просим понять нас правильно: рейды — это наша работа, — подчеркнул Владимир Захаров.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», за последние сутки на 13 июня в городе выявлено рекордное число заразившихся коронавирусом — 8. За все время пандемии диагноз «коронавирусная инфекция» поставили 88 бедчанам. Статистика показывает, что все больше заражается молодых людей.

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От редакции

Вы боитесь заразиться коронавирусом?

Covid-19, 13 июня 2020 18:26
Кто-нибудь может себе представить на пляже идиотов в маске?
Аноним, 13 июня 2020 18:46
Бегите на пляж и арестовывайте, что вы пристали к женщине, которая против свалки. Бегите и читайте там всем постановления !
Аноним, 13 июня 2020 19:19
Заразившихся COVID-19 было бы больше 8-ми за сутки в Бердске, НО не более 12-ти, - по количеству ежесуточных тестов.
Захаров, может быть вы знаете, почему в Бердске есть ограничение по количеству ежесуточных тестов?
Дробинская на эту тему в мочанку играет.
Несознательный элемент))

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