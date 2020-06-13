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Резко меняется погода к вечеру 13 июня в Бердске: метеозависимые люди могут ощущать себя плохо

22:12 13.06.2020 Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Температура воздуха: ночью +16, +21°C, местами +9, +14°C, днем +16, +21°C, по юго – востоку до +26°C.

Резко меняется погода к вечеру 13 июня в Бердске: метеозависимые люди могут ощущать себя плохо
Вечер 13 июня — меняется погода

Жара сменится умеренным теплом завтра, 14 июня. К вечеру 13 июня к Бердску подошли тучи. Дует ветер. У метеозависимых людей может болеть голова, так как меняют погодные условия. Причем резко.

Метеорологическая обстановка: по данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» в предстоящие сутки по области ожидается облачно с прояснениями, небольшие, местами умеренные дожди, грозы, град, днем по северо-западу преимущественно без осадков. Ветер юго-западный переходом на северо-западный ночью 4-9 м/с, местами порывы ночью до 15 м/с, днём 7-12 м/с, местами порывы до 19 м/с.

Температура воздуха: ночью +16, +21°C, местами +9, +14°C, днем +16, +21°C, по юго – востоку до +26°C.

Резко меняется погода к вечеру 13 июня в Бердске: метеозависимые люди могут ощущать себя плохо
Вечер 13 июня

Как сохранить здоровье в период магнитных бурь

На протяжении двенадцати месяцев в году метеозависимые люди ощущают отрицательное воздействие космических планет. Метеозависимость можно и нужно лечить. Когда человек взрослеет, то симптомы при метеозависимости проявляются все сильнее, существует высокий риск развития осложнений. Если не лечить это заболевание, то можно столкнуться с фатальными последствиями – инфарктом, инсультом и гипертоническим кризом. Для того, чтобы избежать плохого воздействия магнитных бурь, эксперты советуют следовать некоторым рекомендациям:

  • Старайтесь свести к минимуму пребывание на солнце.
  • Регулярно делайте зарядку (имеется ввиду не полноценный спорт, а лишь несколько обычных упражнений, которые направлены на улучшение кровообращения).
  • Следует регулярно выполнять упражнения, которые направлены на дыхание.
  • Контрастный душ – ключ к успеху. На первый взгляд вам покажется, что это сложно, но позже вы сможете привыкнуть. Достаточно чередовать по десять-пятнадцать секунд холодную и горячую воду.
  • Рекомендуется пить травяные отвары, либо добавлять несколько различных трав в обычный чай с лимоном.

Врачи рекомендуют в магнитные дни избегать физической активности, если ваша работа связана с физическим трудом, возьмите выходной, или сообщите начальству, что неважно себя чувствуете. 

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