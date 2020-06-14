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Запретил выходить из дома до 24.00 часов 30 июня губернатор Андрей Травников. Читайте постановление

17:05 14.06.2020 Фото: pixabay.com
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Но за исключением случаев обращения за экстренной медпомощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью. На работу и обратно ездить тоже можно. Но не всем.

Запретил выходить из дома до 24.00 часов 30 июня губернатор Андрей Травников. Читайте постановление
Постановление вводит ряд ограничений на передвижение

В постановлении губернатора Новосибирской области от 30.05.2020 №92 речь идет о внесении изменений в постановление губернатора НСО от 31.03.2020 №48. Так, приняты следующие дополнительные меры по ограничению доступа людей и транспортных средств на территорию, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, с 20:00 часов 31.03.2020 до 24:00 часов 30.06.2020:

1. Гражданам, находящимся на территории Новосибирской области:

1) соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси;

2) не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, случаев следования к месту (от места) работы, в организации, у индивидуальных предпринимателей, деятельность которых не приостановлена в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», от 11.05.2020 № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.03.2020 № 762-р, постановлением Губернатора Новосибирской области от 27.03.2020 № 43 «О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации», постановлением Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п «О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области», распоряжением Правительства Новосибирской области от 30.03.2020 № 98-рп «О перечне непродовольственных товаров первой необходимости» (далее – действующее законодательство), осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории Новосибирской области, в случае если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с действующим законодательством (в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки), с обеспечением реализации и реализацией избирательных прав граждан, а также в случае следования к ближайшему месту приобретения товаров первой необходимости, работ, услуг, выгула домашних животных, выноса отходов до ближайшего места накопления отходов, при занятиях физкультурой и спортом на открытом воздухе при условии совместных занятий не более двух человек (либо совместно проживающих членов семьи) и расстояния между занимающимися не менее пяти метров, прогулках на улице не более двух человек вместе (либо совместно проживающих членов семьи) при условии социального дистанцирования, исключения посещения мест массового пребывания людей, в том числе детских площадок.

2. Установить, что ограничения, установленные пунктом 1 настоящего постановления, не распространяются на случаи оказания медицинской помощи, деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охрану общественного порядка, собственности и обеспечение общественной безопасности.

Ограничения, установленные пунктом 1 настоящего постановления, также не распространяются на руководителей и сотрудников государственных органов Новосибирской области, областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области, организаций, деятельность которых не приостановлена в соответствии с действующим законодательством, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования; делегатов и участников съездов (конференций, общих собраний) политических партий, их региональных отделений, иных структурных подразделений, иных избирательных объединений, а также граждан, определенных решением оперативного штаба по профилактике коронавирусной инфекции (далее – оперативный штаб).

Лица, указанные в настоящем пункте, должны иметь служебное удостоверение либо справку, выданную работодателем, свидетельствующую о привлечении их к работе, и документ, удостоверяющий личность, либо копию решения оперативного штаба и документ, удостоверяющий личность, либо иные документы.

3. Государственным органам Новосибирской области, областным исполнительным органам государственной власти Новосибирской области, органам местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области, организациям, деятельность которых не приостановлена в соответствии с действующим законодательством, и индивидуальным предпринимателям, иным лицам, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, а также иным лицам, на которых не распространяются ограничения в соответствии с настоящим постановлением, обеспечить выполнение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, необходимых для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), предусмотренных действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями, санитарными правилами и нормами, постановлениями, предписаниями, предложениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, Главного государственного санитарного врача по Новосибирской области, иными правовыми актами Российской Федерации и Новосибирской области, соблюдение гражданами (в том числе работниками) масочного режима, социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию).

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От редакции

Послушаетесь губернатора?

Аноним, 03 июня 2020 15:57
Когда закончится этот цирк?
Вы же понимаете, 04 июня 2020 13:34
Этот кошмар наверное никогда не закончится
Анон, 04 июня 2020 19:05
Когда устроим беспорядки, тогда все и закончится! Сколько можно терпеть? Где заразные? Их нет! А вот чиновники наглеют каждый день!
Аноним, 04 июня 2020 21:55
Анон, 04 июня 2020 19:05, Я лично знаю заразившихся. Так что если в твоем окружении их нет, не значит что их нет вообще. Поменьше телевизора смотри.
Covid-19, 05 июня 2020 07:17
Аноним, 04 июня 2020 21:55
Даже если оперировать вашей статистикой из зомбоящика, то это никак не тянет на "пандемию", из-за которой можно так вот просто проводить геноцид народа не только России, но и всего мира. Процентовка не та.
Аноним, 05 июня 2020 12:23
Всё-таки ношение масок - это не геноцид, а как раз таки способ избежать геноцида, который как раз случится, если тупо забить на карантин. Вы правда хотите, чтобы в Бердске в течение пары месяцев умирало по 30-35 человек ежедневно, а ещё порядка 30.000 человек остались инвалидами на всю жизнь? Так тогда это вы пытаетесь организовать геноцид!

От ношения маски в общественных местах никто ещё не умирал. А вот правила санитарии, сформулированные в 1875 году спасли миллионы жизней уже в те времена. Или вы считаете, что пора уже возвращаться к принципам жизни из 18-го века?

Конечно, заставлять покупать маски по цене в 50 раз выше себестоимости равно как и работать со смертельно опасной инфекцией за доплату в 75 рублей - это скотство, но это уже несколько другая история.
Аноним, 05 июня 2020 12:58
Вы как с Луны свалились. Уже сто раз доказано, что маска не защищает от вирусов настолько, чтобы не заболеть самому и не заразить других.
А вся эта ваша кремлёвская статистика смертности - полное вранье, не подкрепленная никакими фактами и напротив, полно информации о её искажений.
Аноним, 05 июня 2020 14:06
Я часто езжу в автобусе и вижу в каком состоянии у людей маски - все грязные и выцветшие от долгого ношения. Вот это и есть рассадник инфекции,а не люди без масок.
Аноним, 05 июня 2020 15:48
Кем и кому доказано? Вы понимаете, что сам оборот "доказано, что" - это фраза из рекламы для домохозяек?

ВОЗ действительно рекомендовала не носить маски людям без симптомов. Но исходили они из того, что масок не хватает даже врачам (ищите слово shortage). А так как врачи в пандемию наиболее ценный ресурс и умирают чаще всего, то именно поэтому ВОЗ дала эту свою рекомендацию, что мол всем носить не надо. Просто оставьте маски тем, кто в бОльшей опасности.

А известные исследования-то как раз показывают эффективность масок. Например, здесь https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3810906/ проанализировали пассажиров заражённого свиным гриппом самолёта в 2009-м: из 41 пассажира заболело 9 (все были без масок), из 32-х не заболевших маски носила половина. Иными словами: заболели 0% носивших маску и 35% не носивших.

Так что кто там вам что доказал и кому вы пытаетесь сейчас что-то доказать - вопрос открытый. А реальные данные - они про то, что даже самая замызганная маска, даже просто тряпка вместо маски - лучше отсутствия чего бы то ни было.
Аноним, 05 июня 2020 17:29
Что это за чушь про заражённый самолёт?
Опыты ставили на живых людях или самолёт обработали свиным гриппом?
И на одном лишь примере пытаетесь доказать эффективность масок? Смешно.
Аноним, 05 июня 2020 19:18
Я написал "например". Учитесь читать. Это (по словарю) означает "Частный случай, приводимый в пояснение, в доказательство чего-н.". Уже этот единственный пример ставит как минимум под большое сомнение утверждение о бесполезности масок. Если хотите ещё примеров (а они есть) - учитесь искать. Я вам не гугл.

Кстати время в пути для этих перелётов - 21 час. Это на порядок дольше, чем должна меняться маска. И нет указаний на то, что пассажиры меняли маски. Тем более 10 раз. Это к слову о "скоропортящихся масках". Ну и что за самолёты и почему именно они исследовались - описано в статье по ссылке. Я вам не переводчик.

В конечном итоге - каждый сам себе злой Буратино. Заболеете по собственной глупости - туда вам и дорога. Жаль только, что других ещё заразите.
Covid-19, 05 июня 2020 19:37
Вам разве не понятно, что если одну маску носить не меняя целыми днями, то она сама превращается в источник инфекции разного рода для себя и для окружающих.
А так поступает большинство населения, которые носят ее не из-за порядочности, а из страха перед террором властей!
Так что весь этот ваш маскарад - это просто туфта и лицемерие.
Аноним, 05 июня 2020 22:10
Ещё раз для умеющих читать только по слонам: мас-ки, носимая в течение су-ток не-пре-рыв-но, не только не превратились в источник заражения, но и не допустили за-ра-же-ния тех, кто их носил.

Можете выдумывать свои "доказательства" дальше и игнорировать это. Ещё раз: каждый волен сам убивать себя так, как считает нужным. Только потом не ищите крайних, как это у нас принято.
Covid-19, 05 июня 2020 22:36
Вы там хоть закусываете? Соленые огурчики.. с утра капустный рассол не забудьте.
Аноним, 08 июня 2020 09:15
Пока клоуны живы
Аноним, 03 июня 2020 16:58
НВР:сколько можно уже кошмарить?!
Аноним, 03 июня 2020 17:29
НВР:
Ага, вот щас прям перестанут выходить и до 30.06....
Аноним, 03 июня 2020 19:26
он закончится тогда,когда всех вакцинуют.
Аноним, 04 июня 2020 09:56
наивный корейский юноша...
Без имени, 07 июня 2020 10:49
Надоели эти без мозгов, одно на уме, Кремль виноват, стадо не пуганых баранов. Спорить с ними бесполезно, по причине выше сказанного, хорошо если заблуждаются, тогда это лечится. Для лечения неплохо бы показать больницы, больных, их мучения. Уверен цифры которые публикуются не достоверны, причин много, в том числе качество проб на выявление вируса, количество выполненных проб, видимо мало лабораторий, не все пробы успевают обработать, ну и прочее. К тому же похоже врачи еще сами толком не знают как бороться более эффективно с этой заразой. Маски нужны без вопросов, какая то защита, чем меньше людей попадет в инфекцию, тем лучше, легче врачам, коечный фонд не резиновый. Еще раз настаиваю не слушайте людей с другим диагнозом.
Веда, 03 июня 2020 19:30
Хоть посмеялась от души‍♀️
Аноним, 03 июня 2020 20:08
Не пора ли запретить этих губернаторов?
Аноним, 03 июня 2020 20:33
НВР:
Нет
Аноним, 03 июня 2020 20:51
НВР:
Нет, почему гос служащих это не касается?
Аноним, 05 июня 2020 12:57
У них ксива и справка! Их коронавирус не трогает!
Аноним, 03 июня 2020 21:34
НВР:
Да
Аноним, 03 июня 2020 22:20
НВР:
Пошли они все...в лес
Аноним, 03 июня 2020 22:59
А кто этот губернатор ? Я его не выбирал.
Аноним, 03 июня 2020 23:30
НВР:
Надо обязать жилищнокоммунальные службы проводить влажную чистку улиц с антисептическими препаратами, генералить подъезды с антисептиком хотя бы раз в неделю, а не кошмарить людей, доводить до стресса, понижать иммунитет. 5 мес в году из за холода сидим по домам, на солнце свежий воздух нельзя запрещать. В мкр д советского района, в подъездах раз в год сухим веником метут только.
AlexAm, 05 июня 2020 00:42
Особенно "полезно" улицы дезинфицировать... Чтоб вы знали все вирусы погибают под действием солнечного света примерно за 5 минут (даже в пасмурную погоду и даже зимой). На счет подъездов можно было бы согласиться, да только вот беда подъезды это общедомовая собственность угадайте за чей счет они моются?
Аноним, 03 июня 2020 23:33
Мракобесие
Аноним, 03 июня 2020 23:49
Многие работают в тч и торговые центры
Аноним, 04 июня 2020 00:01
Коронавирус тех кто с ксивой и справкой не трогает? Это точно вирус?
Helen, 04 июня 2020 00:13
А целоваться можно?
Бердский, 04 июня 2020 07:45
Давай поженимся?
Аноним, 04 июня 2020 14:40
А сексом можно,там маски не придусмотрены
Аноним, 04 июня 2020 17:52
Только в масках
Аноним, 04 июня 2020 10:14
НВР:
Нет! Безобразие полное! У нас не крепостное право!
Аноним, 04 июня 2020 10:29
Мда, можно позавидовать железобетонному здоровью органов правопорядка, доблестные стражи не болеют COVID-19. Они могут входить в любой контакт с заражённым, даже войска зим. защиты перед ними ничто! Вот истинные герои, а не врачи и люди продолжающие выживать в этих непростых условиях.
Аноним, 05 июня 2020 18:49
Вот интересно, им то кавидные платить будут, или они за идею заражаются?
елена, 04 июня 2020 11:24
Травников,остановись уже!
Аноним, 04 июня 2020 12:19
НВР:
Разумные требования, адекватное реагирование. У наших жителей абсолютно отсутствует самодисциплина.
Сибиряк, 04 июня 2020 15:31
Какая дисциплина, из людей животных делают, заставляют присмыкаться любым их глупым требованиям, а ты о дисциплине!
Covid-19, 05 июня 2020 07:13
В Подмосковье под окнами жилых домов выкопали ров с противотанковыми ежами...
Третьего дня, в городе Лобня, московской области, были установлены противотанковые ежи. А еще выкопан ров.
Видимо под предлогом установки памятника так решили морально ограничить народ в их возможных протестах. Вот только зачем, у народа ведь танков нет.
Аноним, 05 июня 2020 18:52
Губернатор обиделся на народ, который в НСК на площадь вышел, вот и глумится
Аноним, 04 июня 2020 14:28
НВР:
Нет, конечно
Аноним, 04 июня 2020 15:27
НВР:
..а когда Хрустальная ночь?
Аноним, 04 июня 2020 15:31
НВР:
Нет
кукуш, 04 июня 2020 15:31
Но если бы хоть 50% соблюдали ограничения, а не вели себя как ковид-маргиналы, не плевали на ношение масок, не собирались толпами на тупые вечеринки, воспитали бы своих детей-подростков, толпами бесцельно шатающихся по городу, то никто бы и не пролонгировал бы ограничения, а наоборот уже снимали бы их. Однако количество наглых пофигистов (мягко скажем) у нас зашкаливает и как итог- практически заполненный под завязку коечный фонд, 350 зараженных врачей, которых условно новых нигде не купишь. Вангую, что ограничения эти будут на все лето.
Аноним, 04 июня 2020 16:31
Воспитали в духе подчинения бестолковым решениям власть имущих?

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