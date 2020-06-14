Фабрика ОБУВЬ РОССИИ поздравляет всех работников легкой и текстильной промышленности, с их профессиональным праздником!

Наша отрасль, выросшая из глубоких исторических событий, сохраняет исключительно важное значение в развитии экономики страны, став, по-настоящему, связующей нитью между многими отраслями хозяйственного комплекса и является наиболее близкой к потребителю.
На сегодня в отрасли по всей России трудится более 600 000 человек и 80% это женщины, которые выполняют не простую работу в казалось бы «легкой» отрасли. Работники легкой промышленности – ежедневно видят плоды своего труда в производстве, а зачастую и на окружающих людях в разных уголках нашей страны.
Многие наши сотрудники более 20 лет работают в отрасли, а некоторые только в нее пришли. Команда дополняет друг друга и является сплоченным и разносторонним коллективом, который ежедневно делает невероятные по качеству и дизайну продукты.
Одному из наших брендов в этом году 20 лет – S-TEP, еще 20 по 20!
Одному из наших брендов в этом году 20 лет – S-TEP, еще 20 по 20!
На сегодняшний день нашу продукцию можно увидеть и приобрести в магазинах торговых сетей «Westfalika», «Пешеход», «Rossita», по всей России. Кроме того, при фабрике имеется вся продукция производимых на фабрике ТМ «S-TEP», «all.go», «Pioneer of Arctic travel». Качество нашей обуви признанно множеством конкурсов: «100 лучших товаров России», «Всероссийская марка - Знак качества 21 века», «Московское качество», «Лидеры модернизации».
Обувь ТМ «S-TEP» - продукт отечественного производства, практически не имеющий аналогов на российском рынке по соотношению «цена-качество», успешно конкурирующий с обувью лучших европейских марок в стиле casual (обувь для повседневной носки).
ТМ «all.go» в основном летняя обувь, отличается своей яркостью
и легкость, повышенной прочностью, удобной колодкой,
стильным и оригинальным дизайном.
ТМ «Pioneer of Arctic travel»- обувь для экстремальных температур
и радует рыбаков и охотников в зимнее время года.
и легкость, повышенной прочностью, удобной колодкой,
стильным и оригинальным дизайном.
ТМ «Pioneer of Arctic travel»- обувь для экстремальных температур
и радует рыбаков и охотников в зимнее время года.
Фабрика "ОБУВЬ РОССИИ" всегда радует старых и новых
партнеров и клиентов, новыми предложениями.
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партнеров и клиентов, новыми предложениями.
Сейчас у нас действуют акции:
-20% на весь ассортимент S-TEP!*
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* акция действует до 01.07.2020 г.
**подробности уточняйте у менеджера
по тел. 8 (383) 209-24-75
Или приходите в наш склад-магазин при фабрике.
**подробности уточняйте у менеджера
по тел. 8 (383) 209-24-75
Или приходите в наш склад-магазин при фабрике.
Адрес:
г. Бердск, ул. Ленина 89/6,
2 этаж
Режим работы:
с 10-00 до 19-00 пн-пт,
сб с 11-00 до 16-00
г. Бердск, ул. Ленина 89/6,
2 этаж
Режим работы:
с 10-00 до 19-00 пн-пт,
сб с 11-00 до 16-00
На правах рекламы. Фото предоставлено Фабрикой "ОБУВЬ РОССИИ"