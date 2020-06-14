Фабрика ОБУВЬ РОССИИ поздравляет всех работников легкой и текстильной промышленности, с их профессиональным праздником!

Фабрика "ОБУВЬ РОССИИ" всегда радует старых и новых

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**подробности уточняйте у менеджера

по тел. 8 (383) 209-24-75

Или приходите в наш склад-магазин при фабрике.