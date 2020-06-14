Меня предали и обманули. Как научиться доверять и снова полюбить? Рассказывает психотерапевт Тарас Иващенко

Без доверия жизнь превращается в паранойю, отметил врач. И дал три рекомендации, как войти в новые отношения.

Новые отношения зачастую сложно начинать

Как научиться доверять и любить? И надо ли доверять, если тебя сто раз обманули? Стоит ли любить, если не раз тебя не любили в ответ? Такие вопросы, наверняка беспокоят многих, кто сталкивался с трудностями в личной жизни. Отвечает врач-психотерапевт и специалист по психосоматической медицине Тарас Иващенко. Мы продолжаем серию публикаций «Мне пора к психотерапевту?».

— Стоит помнить, что доверие — это выбор. И очень часто выбор делающий нас уязвимыми. Иногда он делается не “благодаря”, а “вопреки”. Без доверия жизнь превращается в паранойю. Стоит отметить, что это искусство — выбирать людей, которым ты доверяешь, — отметил Тарас.

Да, начать снова доверять, пустить в свою жизнь новые отношения, позволить себе снова полюбить — это риск. Но риск, который может принести свои плоды.

— Главное, помните, если вас предали, это не потому что кто-то плохой, а потому что вы им доверяли больше чем они того заслуживали. И даже если вас 100 раз обманывали, найти одного человека, которому вы можете доверять (желательно взаимно) много стоит. Желаю удачи! — сказал в заключение психотерапевт.

Три рекомендации — как войти в новые отношения:

1. Стоит помнить, что после разрыва отношений мы их переживаем, как потерю. А любая потеря сопровождается процессом горевания. Ему не нужно мешать. В среднем он идет около года , если отношения были для нас значимыми.

2. Новые отношения не имеют отношения к старым, нужно это помнить. Это совсем другой человек. Часто мы переносим свои суждения о человеке, исходя из нашего опыта прошлых отношений. Это стоит замечать, вовремя себя останавливать и задавать вопросы своему новому спутнику (це). Так мы можем поучаствовать в процессе узнавания второго человека. И можем встретить множество неожиданных открытий

3. Повторюсь, что доверие — это выбор. И помните, что тяжело войти в новые отношения спокойно легко, не проработав и не отпустив до конца старые.