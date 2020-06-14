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Что высаживать с 11 по 20 июня 2020 по лунному календарю: удачные и неудачные дни работ на даче и огороде

16:50 14.06.2020 Фото: https://pixabay.com/
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12—13 июня — лучшее время для посадки поздней белокочанной капусты.

Что высаживать с 11 по 20 июня 2020 по лунному календарю: удачные и неудачные дни работ на даче и огороде
17—19 июня — можно сеять морковь, свеклу, редьку, картофель и петрушку в это время

Лунный посевной календарь садовода-огородника на вторую декаду июня 2020 года
11 июня — в этот день можно совершать те же действия, что и в период накануне. (9—10 июня — подходящие дни для работы с землей. Можно заняться прополкой растений, окучиванием, пасынкованием и обработкой почвы. В эти дни следует уделить больше внимания таким плодовым деревьям, как вишня и черешня. Их следует защитить от птиц. Пересаживать и подкармливать растения не стоит в этот период. Можно покосить траву)

12—13 июня — лучшее время для посадки поздней белокочанной капусты. Хорошо также заниматься посадкой цветов и винограда, поливать растения следует умеренно. Нельзя в эти дни обрабатывать растения химическими препаратами.

14—16 июня — рекомендуется проводить работу с вредителями и болезнями растений в это время. Дни подходят также для рыхления почвы. Под запретом в этот период посадка, пересаживание, формирование и пасынкование культур. Нельзя также вносить растениям какие-либо подкормки.
17—19 июня — можно сеять морковь, свеклу, редьку, картофель и петрушку в это время. Это благоприятные дни для посева многих цветов (к примеру, георгины, астры, амаранты, маттиола, бегонии, васильки, календула и другие). Пересадку растений лучшее перенести на более подходящее время.

20 июня — крайне неудачный день для садово-огородных работ.

Источник: http://rsute.ru

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Аноним, 11 июня 2020 15:25
НВР:
Помидоры
Аноним, 11 июня 2020 18:57
НВР:
Огурци
Аноним, 11 июня 2020 22:58
НВР:
НетЕще
Аноним, 12 июня 2020 00:35
НВР:
Банан
Аноним, 12 июня 2020 01:34
НВР:
Огурцы
Аноним, 12 июня 2020 19:55
НВР:
Не успеваю досеять марковь свеклу петрушку мангольд.Иду сеять а по периметру трава отвлекаюсь ее прополкой или коской кошу и время улетает надо бежать на электричку
Аноним, 13 июня 2020 00:46
ТомаНВР:
Аноним, 13 июня 2020 01:25
НВР:
Сельдерей
Аноним, 13 июня 2020 16:53
НВР:
Перец рассаду
Аноним, 13 июня 2020 18:20
НВР:
Квун
Аноним, 13 июня 2020 18:44
НВР:
Морковь

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