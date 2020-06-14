Когда откроют IKEA и все ТЦ в Новосибирске и Бердске, ответил губернатор Травников

Уже на следующей неделе станет ясно, откроются ли магазины с площадью более 800 квадратных метров. На очереди и веранды летних кафе и ресторанов.

Не работают торговые центры в пандемию коронавируса в Бердске

Могут открыться летние веранды ресторанов и кафе в ближайшее время в Новосибирской области. А вот торговые центры и спортзалы будут последними в очереди на снятие ограничений. Об этом вчера, 10 июня, заявил губернатор региона Андрей Травников. При этом, уже на следующей неделе станет ясно, откроются ли магазины с площадью более 800 квадратных метров. На очереди и веранды летних кафе и ресторанов.

— Мы в эпидемию вошли немного позже столичных регионов. И несколько позже выйдем. На старте мы говорили, что отстаем от столичных субъектов на месяц-полтора. Надеемся, что на выход из ограничений отставание будет меньше, — рассказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников на пресс-конференции.

Если ситуация в регионе по коронавирусу останется стабильной, то к началу следующей недели некоторые ограничения будут сняты. Возможно, откроют и Новосибирский зоопарк, но без посещения павильонов.