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Можем не пережить большой парад планет 4 июля 2020 года. Что произойдет в этот день?

17:07 14.06.2020 Фото: pxhere.com
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Астрологи полагают, что это может быть предвестником еще больших потрясений, чем коронавирус. Возможно появление новых неизвестных вирусов, которые просто уничтожат нашу планету.

Можем не пережить большой парад планет 4 июля 2020 года. Что произойдет в этот день?
Астрономы выделяют несколько типов парадов планет

Грядущий парад планет астрологи считают предвестником больших бед и даже причиной конца света.

Что же называют парадом планет. В астрономии принято считать, что это явление, при котором планеты в Солнечной системе выстраиваются по одну сторону от Светила фактически в одну линию с условно небольшой дистанцией между ними.

Это удивительное явление позволяет астрономам лучше наблюдать за далекими мирами, благодаря их такому расположению.

Астрономы выделяют несколько типов парадов планет. В Середине января текущего года можно было наблюдать малый парад, когда 4 планеты оказались по одну сторону Солнца. Астрологи считают, что именно это явление могло спровоцировать такое масштабное распространение коронавируса по Земле.

А 4 июля 2020 года ожидается полный или большой парад планет, при котором все 6 планет выстроятся в одну линию.

Астрологи полагают, что это может быть предвестником еще больших потрясений, чем коронавирус. Возможно появление новых неизвестных вирусов, которые просто уничтожат нашу планету.

А вот астрономы скептически относятся к подобным заявлениям астрологов и предлагают просто насладиться эти прекрасным явлением.

Bремя выступит арбитром в этом вопросе и покажет, кто был прав.

Источник: nbnews.com

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Всем конец 4 июля?

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