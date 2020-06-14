Можем не пережить большой парад планет 4 июля 2020 года. Что произойдет в этот день?

Астрологи полагают, что это может быть предвестником еще больших потрясений, чем коронавирус. Возможно появление новых неизвестных вирусов, которые просто уничтожат нашу планету.

Астрономы выделяют несколько типов парадов планет

Грядущий парад планет астрологи считают предвестником больших бед и даже причиной конца света.

Что же называют парадом планет. В астрономии принято считать, что это явление, при котором планеты в Солнечной системе выстраиваются по одну сторону от Светила фактически в одну линию с условно небольшой дистанцией между ними.

Это удивительное явление позволяет астрономам лучше наблюдать за далекими мирами, благодаря их такому расположению.

Астрономы выделяют несколько типов парадов планет. В Середине января текущего года можно было наблюдать малый парад, когда 4 планеты оказались по одну сторону Солнца. Астрологи считают, что именно это явление могло спровоцировать такое масштабное распространение коронавируса по Земле.

А 4 июля 2020 года ожидается полный или большой парад планет, при котором все 6 планет выстроятся в одну линию.

Астрологи полагают, что это может быть предвестником еще больших потрясений, чем коронавирус. Возможно появление новых неизвестных вирусов, которые просто уничтожат нашу планету.

А вот астрономы скептически относятся к подобным заявлениям астрологов и предлагают просто насладиться эти прекрасным явлением.

Bремя выступит арбитром в этом вопросе и покажет, кто был прав.

Источник: nbnews.com