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Помогать многодетным не надо: было неловко за сухпаек маме четверых детей Елене Вылегжаниной из Бердска

17:00 14.06.2020, Елена Белоусова Фото: предоставлено Еленой Вылегжаниной
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Многодетная семья за месяц съедает 200 яиц, 50 кг муки и 25 кг сахара. Бердчанка гордится, что живет в великой и могущественной державе — России.

Помогать многодетным не надо: было неловко за сухпаек маме четверых детей Елене Вылегжаниной из Бердска
В семье Вылегжаниных играют на баяне,саксофоне и барабане
Сюжет: Профессионалы XXI века
Помогать многодетным не надо: было неловко за сухпаек маме четверых детей Елене Вылегжаниной из Бердска

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48-летняя Елена Вылегжанина 28 лет учит детей играть на баяне в бердской музыкальной школе им. Свиридова. Выпускница бердской музыкалки гордится, что закончила именно эту школу по классу баяна у Нины Фоминой. После окончания поступила в музыкальное училище, где встретила своего будущего супруга. Он покорил ее сердце своей серьезностью. В 23 года вышла замуж. Родила четверых детей.

— Супруг музыкант. С мужчиной другой профессии у нас не было бы такого взаимопонимания. Он так играл на баяне! Лучше меня. Я могла его слушать часами. А когда я услышала «Во поле береза стояла»… Так у него пальцы бегали. Такая виртуозная техника, — призналась «Курьер. Среда. Бердск» героиня рубрики «Профессионалы XXI века» Елена Вылегжанина.

В ноябре 2020 года будет 25 лет совместной жизни. Серебряная свадьба. Секрет крепкого брака бердчанка видит в любви и прощении.

Во время интервью 11 июня Елена была в Ордынском районе. Приехала на работу к мужу. Он поет в ансамбле Заволокина «Частушка». Приехала на субботник. Они все время вместе. Жена иногда говорит: «Можно я не поеду?». Муж: «Ты мой флагман, я без тебя не могу».

200 яиц, 50-килограммовый мешок муки и 30 кг сахара в месяц

В семье Вылегжаниных нет четких правил и обязанностей. Дети помогают взрослым по велению души. Пока мама в огороде собирает клубнику, дети моют посуду, пылесосят, дочка обед готовит.

15-летняя кулинарка на Троицу, родительский день 6 июня 4 часа пекла 250 блинов, которые раздали пожилым и нуждающимся.

Философия семьи: Господь дает ребенка и на ребенка. Дети рождались летом в каникулы, а осенью Елена выходила на работу не пробыв ни одного дня в декрете.

Каждый день семья варит 10-литровую кастрюлю супа. Особенно любят борщ. На второе предпочитают картофельное пюре, для которого чистят почти ведро картошки. Компот из свежих ягод. На один раз 1 кг лапши.

Семья любит печь и за месяц съедает 200 яиц, 50-килограммовый мешок муки и 30 кг сахара. Хлебосольная семья частенько принимает гостей. По субботам по традиции пекут пять огромных кругов пиццы. Собирается до 50 человек. Конкурсы с призами и концерт.

Помогать многодетным не надо: было неловко за сухпаек маме четверых детей Елене Вылегжаниной из Бердска
Семья Вылекжаниных часто выступают на праздниках

Музыка — главная любовь семьи Вылегжаниных. 23-летний Ярослав играет на гармони, баяне, ударных. 20-летний Михаил учится на учителя истории и обществознания и играет на барабане и баяне, 15-летняя Мария — на балалайке, гармони, фортепиано, 11-летний Степан — на саксофоне и фортепиано.

— Я родила всего четверых детей, это совсем немного. Хотелось бы больше. Я считаю помогать многодетным не надо. Мы сами хотели детей столько. Если государство поможет в чем-то мы будем благодарны. Мы получили 20 тысяч — счастье. А когда дали сухпаек, аж два раза, я была счастлива и мне было неловко. Чем я лучше других мам, у которых двое детей, а не четверо, как у меня. Если помогли, слава Богу, — рассуждает многодетная мама.

Дети из многодетных семей меньше избалованы вниманием.

-Каждый православный праздник я говорю детям, что в это день мы должны думать не о том, чтобы накрыть стол и веселиться, а помочь нуждающимся, — рассказала Елена.

Елена Вылегжанина награждена в 2015 году медалью «За личный вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения» за победу во всероссийском конкурсе за лучшую организацию работы по патриотическому воспитанию «70 лет Великой Победы». Именно воспитание патриотизма и любви к Родине через обучение игре на народных инструментах бердская учительница видит ключевым в своей работе.

Коллективы народных инструментов «Патриот» и «Свечечка» ежегодно дают до 100 концертов патриотической направленности, принимают участие в конкурсе «Я люблю тебя, Россия», «Поклонимся великим тем годам». Она с воспитанниками
была много раз за границей, но «краше и роднее России нет места в мире».

— Я очень люблю свою страну. Мы можем во дворе спокойно петь песни. Только в нашей стране мы можем отдать жизнь за други своя. Дух захватывает. Я горжусь, что мы живем в великой и могущественной державе — России. День России мы отметим на природе. Будут петь «Служить России», — заключила Елена Вылегжанина.

Помогать многодетным не надо: было неловко за сухпаек маме четверых детей Елене Вылегжаниной из Бердска
250 блинов на Троицу раздали пожилым и нуждающимся

Автор видео Елена Вылегжанина

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От редакции

Помогать многодетным не надо?

Covid-19, 12 июня 2020 21:48
Какое-то двойственное ощущение оставило это интервью. С одной стороны - это радость за их семью, с другой - однобокий подход к проблеме помощи многодетным семьям. Ведь не секрет, что большинство таких семей как раз и нуждаются в помощи государства, особенно сейчас, во время всей этой паники с "пандемией" коронавируса. Помощь теперь требуется уже не только многодетным, но и обычным семьям, пострадавшим от действия ограничительных мер со стороны властей.
Аноним, 12 июня 2020 21:54
Хорошая семья и понятия правильные! Значит и детей порядочным людьми воспитают! Жаль, что таких многодетных семей остаётся все меньше и меньше, в основном слышно только "Дай" и "Мне должны"! Да и рожают сейчас в основном ради маткапитала и пособий... Примером масса даже из числа соседей, есть двое детей, ими то не занимаются, а мама опять с животом ходит, ну понятно почему и зачем...
Пип, 12 июня 2020 22:19
Что значит не надо помогать? Может этой семье не надо. А у меня трое детей и я любой помощи рада. Хотя мешок муки за месяц это конечно круто. Хотя сама постоянно пеку. Если не нуждаются, пусть тогда не берут мат. помощь. Только за других говорить не нужно
Аноним, 13 июня 2020 07:23
А вы детей рожали для чего? Чтобы вам помогали всю жизнь? Хотите много детей-научитесь сами напрягаться! Ещё одно подтверждение, что детей рожают ради пособий...
Лилек, 13 июня 2020 10:59
Правильно сказала если им не надо то и не бери а не за всех говори
Аноним, 13 июня 2020 16:12
Надо помогать многодетным, просто женщина имела ввиду, что детей родила четверых, зная что справятся с мужем и помощи не ждут, но ведь про других семей она ничего не имела ввиду. Эта семья сама помогает нуждающимся, так что её слова поймёт каждый по своему.
Аноним, 13 июня 2020 02:44
НВР:
Надо!
Фаина, 13 июня 2020 03:20
Странно...многодетность снимается по достижении 18л.У этой семьи старшим 23 и 20.Парни здоровые и могут заработать.Но есть семьи,где находяться в большей нужде.
Аноним, 13 июня 2020 09:56
не чего странного
семья считается многодетной пока дети- студенты не достигнут возраста 23 года - а у них сын 20 лет - он еще учится
сухпаек вероятно получили в школе - его всем льготникам выдавали вместо бесплатных обедов
а на счет того. что парни могут заработать- так пусть сперва отучатся а потом и работают. тем более вроде живут они нормально - по крайней мере на голод не жалуются и не чего не просят
Иулия, 13 июня 2020 03:38
"выходит на работу не просидев ни дня в декрете" я тоже так хочу. И полстраны рожали бы больше двух, если было бы кому с их детьми посидеть
Иван, 13 июня 2020 09:35
А детей вешать на шею бабушке это по матерински?Чужих учить- своих бросать и гордится этим?
Аноним, 13 июня 2020 11:25
"выходит на работу не просидев ни дня в декрете" я тоже так хочу. И полстраны рожали бы больше двух, если было бы кому с их детьми посидеть"

Для этого бабушек и придумали, нас просто с детства приучили от родственников шарахаться, а детей первому встречной тётке в казённый дом-садики отдавать, а потом удивляются, почему ребёнок больше доверяет чужим людям на улице, а не родному отцу и матери!!
Лиза, 13 июня 2020 04:59
Ого объёмы, нас тоже четв9, но столько не едим) куда 10 литров на обед
аноним, 13 июня 2020 16:54
Какому отцу и матери если ростят бабушки
Аноним, 13 июня 2020 07:08
Вырастила четверых детей ,как раз получилось на 90ые годы,государство не помогало ничем.Жалею только что высшего образования не получили,хотя училища,техникумы позаканчивали,.(Не на что было учить).А сейчас на детей что только не выделяют,а основная масса родят одного- двух и плачут жить не на что.И воспитание детей желает лучшего.С детских площадок одни маты несутся,подростки агрессивны .Но ведь воспитание детей зависит от родителей.Я считаю что многодетным нужно помогать.В основном в многодетных семьях дети дружнее,воспитанные,трудолюбивые.
Диана, 13 июня 2020 10:31
У нашей мамы нас всего четверо, как многодетным никакой помощи мы от государства не имели.Сейчас сама многодетная,живём в регионе дотационом, максимум до 1,5 и до 3 лет оказывают помощь наверное как и везде. А мат капитал удивили некоторые комментаторы только целевое использование и не на руки. Да и вообще о чем разговор это же не миллионы. Но опять даёт государство какую то поддержку, почему человек должен отказаться. Да и зачем искать многодетные, неблагополучные семьи и всех ставить под одну гребёнку. (Это я про якобы неблагополучие многодетных семей. )
Марфа, 13 июня 2020 11:44
Поспорила бы . У меня двое детей, с младшим в декрете,получаю 60р в месяц - однако большая сумма,аж не знаю,куда потратить. Муж работает,на его деньги и живем. Есть маткапитал и все. Своего жилья нет и купить на этот маткапитал можно только комнату в общаге . До декрета проработала 4 года и как с декрета выходить не знаю. Родных нет,а дети болеют в саду постоянно. И где те деньги,что выделяют и где та помощь, о которых вы говорите.
Марфа, 13 июня 2020 11:47
И дополню. Чейча вырастить двоих даже детей достаточно затратное дело. Были бы деньги- родила бы еще,но я их родила и знаю,что их вырастить у меня хватит на это денег и сил,а на третьего не уверена. Тогда зачем мне еще рожать и потом просить денег,как некоторые многодетные,у которых нет денег на тот же пластилин и на занятия ребенку?
Елена, 13 июня 2020 08:46
НВР:Надо помогать многодетным! НАДО! Обязательно!
Иначе страна вымрет!
Аноним, 13 июня 2020 09:19
НВР:
Елена, примите искреннее уважение и восхищение за Ваше мировоззрение и отношение к материнству. Я тоже считаю что детей рожают для себя и каждая семья сама решает сколько. А когда у многодетных родителей потребительское отношение: им все почему-то должны- это не понятно. Почему маме с двумя детьми никто ничего не должен и она сама решает чем накормить своих детей и где взять денег, а маме с тремя детьми все вокруг должны? Ещё раз примите огромное уважение и почет Вам и Вашему супругу!!!
Аноним, 13 июня 2020 09:54
Конечно неловко принимать дары,имея уже двух трудоспособных парней
Ольга, 13 июня 2020 09:55
Конечно, надо. Если помощь не нужна этой семье, это не значит, что остальным будет лишнее. Очень зря все постоянно ругают многодетных, большинство таких семей никуда не бегают и ничего не просят и вполне справляются. Но не отказываются. Лично я не встречалась с теми, кто требует и плачет. Может мне повезло. Сама многодетная, если что) и дай Бог, чтобы было больше таких семей, как в статье. Россия всегда была крепка такими семьями.
Аноним, 13 июня 2020 10:00
Аброкадабру какую-то выдала мама многодетная насчёт помощи государства...
А вот в чем величие сегодняшней капиталистического России?
В том, что руку надо протягивают за помощью простому работяге, чтобы выжить?
Аноним, 13 июня 2020 10:13
НВР:
Они же сами говорят, что бог даёт детей и на детей. Что на государство пенять? Пусть бог и даёт! А если серьезно, то, планируя детей, надо рассчитывать на свои силы и средства. Это будет ответственное родительство
Аноним, 13 июня 2020 10:22
НВР:
Обязательно нужно так как дети будущее страны
Надежда, 13 июня 2020 10:23
НВР:
Думаю да. Рожать или нет это выбор мужа и жены. Как их вырастить и воспитать и чем кормить, одевать знают. Ведь никто нам не обещает, что кто-то нам поможет. Мы надеемся только на себя. А то некоторые нарожают и требуют как будто им все должны.
Аноним, 13 июня 2020 11:00
НВР:
надо
Аноним, 13 июня 2020 11:15
НВР:
Нет
Аноним, 13 июня 2020 11:19
НВР:
Нетъ, они не ради помощи рожали.
Аноним, 13 июня 2020 11:41
НВР:
Бред какой-то,не надо помогать,а сами кричите,рожайте,поднимайте демографию страны и мы вам ничем не поможем...а у самих зарплата от 500000₽ и выше
Аноним, 13 июня 2020 11:43
НВР:
Получается 1кг сахара в день.
Светлана, 13 июня 2020 11:54
Вот я тоже чуток в ужасе, у меня трое детей, но так мы точно не едим. По 10 литров супа в день и почти по 1 кг сахара в день.это что то нечто. 200 яиц поверю, но мешок муки на месяц перебор какой то
Ольга, 13 июня 2020 12:37
"Хлебосольная семья частенько принимает гостей. Собирается до 50 человек."
Наталья, 13 июня 2020 12:47
У меня тоже трое,но аппетиты в нашей семье поскромнее,это уже перебор. И не нужно говорить,что многодетные-нуждающиеся. Мы вот ничего от государства не получили,ни региональный капитал,ни детского пособия ежемесячного,ни сух.пайков в школе,я даже плачу за обеды,т.к.мы не относимся к малоимущим. И ни секунды не пожалела,что родила троих,а на то,что ничего не получаю от государства,реагирую адекватно,значит есть более нуждающиеся,а у нас руки,ноги на месте,здоровье Слава Богу,поднимем своих деток. Рожала я их для СЕБЯ.
назарик, 13 июня 2020 13:13
Обеды в школе многодетным предоставляются независимо от того - малоимущая семья или нет. Многодетного статуса достаточно.
Аноним, 13 июня 2020 13:16
НВР:
Безусловно помогать многодетным нужно обязательно. Кому как не им тогда помогать? Я рада, что институт семьи в России процветает. Дай Боги всем мамочкам здоровья и терпения!!!!
Лариса, 13 июня 2020 13:31
Институт семьи слабовато процветает - нет заботы о детях, которые рождены до маткапитала и страна во время изоляции не позаботилась о старшеклассникам, студентах и молодежи...Я сама многодетная(5 детей) и медаль выдана государством - просто лежит и не очень государство заботится о моих детях...к тому же у меня 2 группа инвалидности...Вновь рожающим большие льготы... А над этой статьей многие мамочки лишь только посмеются...а может и взгрустнут...
Таня, 13 июня 2020 13:21
Очень люблю эту семью. Искренне восхищаюсь их образом жизни!
Аноним, 13 июня 2020 13:22
НВР:
Действительно-на фиг нам помогать??? Вот молодым малоимущим, одного рлдившим, надо, а нам не, надо, сами выползем. удалено
Я, 13 июня 2020 13:25
Прекрасно знаю эту семью! Чудесные люди, правильно воспитанные скромные дети! Почётают старших, помогают тем, кто нуждается ( порой лишая себя каких/ то удовольствий). Пример многим для подражания... Здоровья, терпения семье Вылегжаниных, успехов в воспитании деток!!!
Аноним, 13 июня 2020 13:35
Молодцы. Прикольно. У нас семь человек семья, пятеро детей, пока не столько литров и объема еды варить приходится, хотя, у них наверное парни постарше, поэтому...
Аноним, 13 июня 2020 13:56
НВР:
Если государство не в состоянии зафиксировать цены на продукты и поднимать пособия на детей, то пусть помогает. Каждый вправе решать только за себя, нуждается он в помощи или нет.
Николай, 13 июня 2020 15:25
Затея с сухим пайком выглядит как "милостина у церкви", и оскорбляет некоторых нуждающихся. Люди даже самые бедные чувствуют себя не удобно, когда им публично напоминают, что у них нет достатка в богатейшей стране под названием Россия, где какие-то футболисты, хоккеисты, цирюльники получают баснословные деньги. Жаль, что школы втянули в не профильную историю. Если хотят оказать помощь малоимущим, могли бы по-тихому перечислить деньги на карточку. Возможно некоторые детки предпочли планшет, макаронам и консервам. Современные дети на день рождения любят подарки деньгами, а не совсем нужными вещами.
Аноним, 13 июня 2020 15:27
Семья очень добрая и светлая! Жили раньше в одном доме на Горького. Они всегда вместе, такое в наше время редкость. И я ни разу не соышала криков, дерганья детей. У них все на позитиве, такие люди несут в мир любовь!!
Рая, 13 июня 2020 15:42
Что за глупости,многодетность снимается,как только ребенку исполеяется 18 лет,где бы он не обучался,хоть в средней школе,так что семья у них по статусу самая обычная,не пишите чушь.Плюс два здоровых лба- сына в помощь маме- папе.Любят у нас лубочные картинки рисовать: по 50 гостей она принимает,не смешили бы.
назарик, 13 июня 2020 15:47
многодетность не снимается по достижении старшим ребенком 18 лет в том случае, если он поступил учиться дальше сразу после школы на дневную форму обучения, но не дольше, чем по достижении им 23 лет. Моей сташей дочери 22 года, средней - 19 и мы пока остаемся многодетными. Пока они учатся на дневном отделении.
Аноним, 13 июня 2020 15:54
отличный пример: некоторые люди с полной уверенностью несут порой полнейшую чушь и ложные данные.
Рая - жирный вам минус.
назарик: все четко и правильно
Аноним, 13 июня 2020 16:17
Завистливая....
Аноним, 13 июня 2020 16:11
НВР:
Может она выразилась не так?
Я не понимаю тех, кто орёт на каждом углу я многодетная, государство не помогает и тд и тп. Рожали то вы не государству а себе. Думать надо было головой. Я считаю государство хорошо помогает многодетным семьям (бесплатные обеды, субсидии, помощь школьникам) а кому надо большего ещё раз скажу, думайте головой.
Светлана, 13 июня 2020 16:30
Назарик,откуда вы,везде многодетность снимается,когда ребенку исполняется 18 лет,учится он или нет роли не играет,не вводите людей в заблуждение.

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