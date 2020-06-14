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Почему вы не получили пособие в 36 тыс. рублей на детей от 3 до 7 лет в Бердске. 3 возможные причины

17:01 14.06.2020, Алена Романцова Фото: pexels.com
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Отказать могут, если доход превышал один прожиточный минимум на каждого члена семьи. Также если разные прописки с матерью и ребенком. Читайте подробнее в тексте.

Почему вы не получили пособие в 36 тыс. рублей на детей от 3 до 7 лет в Бердске. 3 возможные причины
Пособия от 3 до 7 лет не получили многие жители Бердска и Искитима
Сюжет: Все пособия Путина
Почему вы не получили пособие в 36 тыс. рублей на детей от 3 до 7 лет в Бердске. 3 возможные причины

Почему вы не получили пособие в 36 тыс. рублей на детей от 3 до 7 лет в Бердске. 3 возможные причиныПри каких условиях вы получите 12 130 рублей за уход за инвалидами и стариками от Путина? ЧитайЕщё 148 новостей

Вы еще не получили пособие на детей от 3 до 7 лет в 36 тыс. рублей? Или вам уже пришел отказ? Сотрудники Отдела пособий и социальных выплат Искитима рассказали сайту «Весь Искитим», какие могут причины отказа. Напомним, 10 июня, жительница Искитимского района Марина получила пособие на старшего ребенка 5 лет. В комментариях к этому тексту многие жители отмечали, что все еще не получили пособия.

3 возможные причины отказа в пособии от 3 до 7 лет

В первую очередь важно посмотреть статус вашего заявления на пособия на сайте госуслуг, возможно, оно еще на рассмотрении, возможно получен отказ.

На данный момент у каждого родителя, который подавал заявки на выплаты должно быть два ответа. Важно их не путать! Первый на единовременную выплату, у этой заявки должен висеть статус — услуга оказана. Второй — на пособия от 3 до 7 лет — отдельная графа и ответ.

1. Отказать могут, когда доход превышал один прожиточный минимум на каждого члена семьи.
2. Разные прописки с матерью и ребенком
3. Указан не весь состав семьи (в частности, не все дети, например старше 7 лет).

Также сотрудники отдела пособий отметили, что быстро ответ по этому виду пособий прийти не может, так как система должна проверить информацию из налоговой, прописку и т.д.

Для справки

Выплату получают семьи, если среднедушевой доход семьи составляет ниже одного прожиточного минимума на каждого члена семьи. И она финансируется за счет двух источников: это федеральный бюджет и бюджет субъекта Российской Федерации.

В среднем по стране выплата будет составлять половину прожиточного минимума и соответствовать 5500 рублям. В Новосибирской области пособие равно 6 018 рублей. Выплата начисляется гражданам, начиная с 1 января текущего года. С учетом того, что выплату начали с 1 июня, граждане смогут получить в июне выплату сразу же за шесть месяцев, то есть 36 тыс. рублей.

Комментарии родителей к тексту о получении пособий

Бердск

— Нет, не получила. Прошло 3 недели, до сих пор ждут ответа от запросов. Только одни обещания, в пятницу обещали, что в понедельник все будет, сегодня уже снова до понедельника. Когда будут не известно.

— Получила, 10 июня вечером пришли.

— Я рада, хоть одну маму осчастливили, вот только жаль что единицы получат пособие, а трезвонят? Обещали и пенсионеров осчастливить и только одни обещания видимо?

Искитим

— Тоже живу в Искитимском районе, но деньги ещё не пришли. Оформляла в начале июня, через госуслуги. Если честно ни как не понятно, толи одобрили, толи нет. Хотя в статусе заявления стоит что услуга оказана. Скажите как у вас было. Или у кого то токая же ситуация, ответьте, пожалуйста.

— Я подала заявление через госуслуги, и с 22.05 висит услуга оказана и всё на этом!

— Аналогично, со 2.06 в личном кабинете на госуслугах — услуга оказана. Кому?когда? И куда — непонятно.

— Прямо событие, Марина получила пособие, я бы ещё понял если бы в новости были бы глобальные выплаты, много народу получило, а тут какая-то Марина, которая усиленно благодарит Путина и приятно удивлена. Что-то я не вижу повальных благодарностей по сети. Может Марина в местной администрации работает или там у банкоматов/соцзащит журналисты дежурят просто отлавливая хотя бы кого то, ну хотя бы одного на удачу, кто вообще получил эти пособия?

— Нет не пришли, отказ. Оказывается нужно иметь одинаковую прописку с детьми, временная регистрация не подходит. Как мне объяснили в соцзащите. При чём это нигде не говорилось, даже подавая заявление был пункт подачи по месту регистрации. Очень многим отказали. И причины самые разные.

— Подайте заявление в самом МФЦ, пусть покажут приказ и перечень причины почему отказывают, где прописаны какие документы нужны.

— Не брехня! Я на двоих получила пособие. Причем, автоматически, т.к. те кто уже получал пособия на детей, попали в список первых, кому перевели. А те кто не получал ничего от отдела пособий, еще ждут поди.

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От редакции

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Аноним?, 13 июня 2020 16:14
Причем сдесь прописка!
Аноним, 13 июня 2020 16:26
А по какому телефону можно узнать результат одобрили или отказали? Отправила 22мая ничего ещё не пришло.
Аноним, 13 июня 2020 20:37
НВР:
Нет тоже отправила.ответ:услуга оказана и тишина
Аноним, 13 июня 2020 22:41
Подала заявление через Госуслуги, пришел отказ "По поданному Вами заявлению отказано в ежемесячной выплате на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно в связи с тем, что данная выплата Вам будет назначена в беззаявительном порядке, так как вы являетесь получателем ежемесячного пособия на ребенка в соответствии с Законом Новосибирской области от 29.12.2004 № 255-ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих детей»." Выплаты не последовало, позвонила в соц.защиту, сказали что мне и беззаявительно отказано т.к. доход превышает (зп ниже прожиточного минимума НО! они прибавили 330 руб. детских пособий и возврат процентов за детский сад и вуаля я олигарх! перебор на 132 руб.). Обидно!
Аноним, 14 июня 2020 15:09
Вот действительно обидно, раз уже стали выплачивать на детей эти выплаты, выплачивали бы всем детям. Я думаю, любой родитель не отказался бы от такой помощи. А у нас получается как обычно, те которые плодятся каждый год и ниразу не работали за свою жизнь, получают выплатами больше, чем я работая. Зачем тогда вообще работать, если государство поощряет таких, рожай каждый год и работать не надо, богаче будешь, чем те которые горбатятся и думают о завтрашнем дне. Ладно действительно эти деньги шли детям, а то не успев получить, понеслись пьянки, гулянки, а дети как ходили голодные так и ходят, и этим чудо родителям дела нет до них, у них веселуха. А тут стараешься, работаешь, ищишь как и где заработать деньги, чтобы прокормить семью, крутишься как белка в колесе, а тебе пишут: ваш доход привышает прожиточный минимум, вам не положены выплаты. Работайте "лошади", вы и сами можете прокормить своих чад.
Аноним, 14 июня 2020 11:19
Если ребенок прописан у отца , а проживает с матерью выплата не положена?
Аноним, 14 июня 2020 14:29
НВР:
Нет( С 23.05 стоит статус в Госуслугах, что отправлено в ведомство и все...
Аноним, 14 июня 2020 14:57
Спасибо! Огромное большое ещё раз я получила.я одна воспитываю дочку.как раз на эти деньги ,для дочке купила кровать.
Аноним, 14 июня 2020 17:03
НВР:
Нет, разница в тысячу рублей, из-за прожиточного минимума не позволила получить.
Аноним, 14 июня 2020 17:06
НВР:
Нет
Аноним, 14 июня 2020 17:30
Мне отказали,хотя являюсь малоимущим и дело в собесе есть...Прописка разная с ребёнком младшим ,В отказе написано не доказанное проживание с ребёнком!!!!Что за бред...??посоветовали сделать временную прописку ребёнку, там где я прописана..Сделала...теперь жду...Ну что за бред,вот честно,значит если человек прописаться с ребёнком не может, выплат ему не видать!!!?
Аноним, 14 июня 2020 17:31
НВР:
Нет ещё в рассмотрении
Аноним, 14 июня 2020 17:35
НВР:
Не получила, хотя заявление получилось подать на второй день в госуслугах, как только появилась эта строчка. На программе малоимущих стоим 4 года, получаем ежемесячно на двоих 470 руб.
Статус в госуслугах "заявление зарегистрировано", этот статус выходит уже второй раз, с разницей в одну неделю

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