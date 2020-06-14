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Заражаются коронавирусом молодые в Бердске. Выявили новых в возрасте 23 и 27 лет

16:55 14.06.2020 Фото: pexels
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Подхватили заразу за последние сутки еще 8 человек — 5 женщин и трое мужчин. Самый пожилой среди них — 61-летний пациент. Всего 88 случаев COVID 19 зарегистрировали в Бердске.

Заражаются коронавирусом молодые в Бердске. Выявили новых в возрасте 23 и 27 лет
Коронавирус молодеет в Бердске
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Заражаются коронавирусом молодые в Бердске. Выявили новых в возрасте 23 и 27 лет

Мутации COVID-19 ведут к очень агрессивным формам инфекции, заявил профессор Центра иммунологииНашли COVID-19 у женщин 43, 48, 49, 62 лет и мужчин 23 и 46 лет за последние сути на 14 июня в БердскеЕщё 1557 новостей

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», новый рекорд поставил  COVID-19 в Бердске: заразились 8 человек за сутки на 13 июня. Всего больных 88 человек.

По информации «Курьер. Среда. Бердск», среди новых заболевших 5 женщин в возрасте 23, 27, 36, 44, 48 лет. И трое мужчин — 38, 41 и 61 год. Контактные с ними люди установлены.

Итого по Бердску болеют 88 человек. Вчера, 12 июня, цифра новых ковидных больных была равна 5.

По данным оперативного штаба, на 13 июня в Бердске под медицинским наблюдением находится 127 жителей города, из которых 40 — дети.

По постановлению Роспотребнадзора взяты под наблюдение 123 бердчанина, сами обратились 4 человека.

За последние сутки на субботу в Бердске выявлено 8 новых случаев заражения COVID-19. Снятых с учета нет.

Таким образом всего в городе официально зарегистрировано 88 пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция». Выписано за все время пандемии 33 выздоровевших бердчанина.

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От редакции

В такой обстановке можно снимать ограничения?

Аноним, 13 июня 2020 11:17
НВР:
Ограничения снимать нельзя,так как число заболевших начало стремительно расти,особенно за последние дни, если ограничения будут снимать,то количество заболевших может вырасти гораздо больше.
Аноним, 14 июня 2020 00:02
Как легко люди верят статистике из зомбоящика и готовы всех заражать этой паникой.
Гы, 14 июня 2020 08:37
это не очень объективная статистика, я уже 2-3 неделю вижу 123 человека под наблюдением, скорей всего всё это время они ждут результат анализов на наличие коронавируса. Не просто же так по 104-109 человек в сутки заражений фиксируют в Новосибирской области, не может быть постоянно почти одно и то же число заболевших.
Аноним, 14 июня 2020 10:53
так по зомбоящику наоборот должно быть все более-менее - к голосованию и параду готовятся
Аноним, 13 июня 2020 12:21
Сейчас число заболевших попрёт вверх, посмотрите, что вчера на пляжах творилось... Какая тут самоизоляции и дистанция... Народ реально мозги пропил, ничем не на пугаешь, безумие какое то! Ну а власти себя тоже показали, так торопятся провести голосование и парад, что в Москве почти все ограничения сняли, сразу все выздоровел и Ура, мы победили... Полное разочарование в тех, кто нами руководит, голосовать точно не пойду, там уже без моего голоса все решили, а здоровье дороже! Бердск-это не Москва с Коммунаркой, здесь теста то не допросишься, а о лечении вообще речи нет!
Аноним, 14 июня 2020 00:05
Уже сто раз доказано, что коронавирус погибает на солнце за считанные секунды.
Зачем распространяете панику?
Гость, 13 июня 2020 12:47
О каком параде и голосовании может идти речь, когда в области не останавливается рост заражения,
растет смертность. Травников на Москву равняется, боится от них отстать - показуха, а о людях не думает.
Аноним, 13 июня 2020 15:06
При чём тут Москва? Собянин все эти парады в гробу видал. Путин ПРИКАЗАЛ провести парад!

«Приказываю начать подготовку к военному параду в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне — в столице России, Москве и других городах. Мы сделаем это 24 июня — в день, когда в 1945 году состоялся легендарный, исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин»,— сказал господин Путин на совещании с министром обороны Сергеем Шойгу (цитата по сайту Кремля).
Аноним, 13 июня 2020 15:39
патовая ситуация: либо спасать остатки экономики , либо садить народ опять на карантин ...
а первый карантин обошелся и так слишком дорого: Данные Минфина по исполнению федерального бюджета за май зафиксировали провал доходов на 41% год к году. При этом нефтегазовые доходы провалились на 69%, ненефтегазовые – на 16.6%. Пандемия коронавируса и падение экономики обнулили прибыль российской банковской системы. По итогам мая она составила лишь 500 млн рублей, сообщила, выступая в ГосДуме, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина... мы стали фиксировать падение прибыли», — констатировала Набиуллина. В апреле по сравнению с мартом она упала в 6 раз, до 32 млрд рублей, а в мае — еще в 64 раза. (с) если нас опять посадят на второй масштабный карантин, экономике вообще кирдык будет ...
AlexAm, 13 июня 2020 17:18
Чем поможет самоизоляция? Вам же сказали идем путем иммунизации - то есть переболеть должны все! Единственно нельзя допускать, чтобы больницы переполнялись тяжелыми больными (именно тяжелыми - легкие и средние должны болеть дома - это еще в Москве отработали).
88 больных на 100тыс это абсолютно ничтожная цифра - такими темпами будем проходить болезнь сто лет
Аноним, 13 июня 2020 22:55
Все не могут переболеть. Статистика давно известна. 60% бессимптомно или с незначительными симптомами, 30% с выраженными симптомами гриппа, 7% в тяжёлой форме (требуются реанимация и аппараты ИВЛ), 3% - смерть.

Ну и куда в Бердске положить 10 тысяч человек на пару недель, если коечный фонд - порядка 100 мест - если сильно-сильно напрячься, а аппаратов ИВЛ и вовсе с десяток? Вы понимаете, что это "переболеть всем" займёт примерно 4 года заболеваний в авральном режиме? А иначе умрут не 3% (3 тысячи человек в Бердске), а гораздо-гораздо больше!
Аноним, 13 июня 2020 16:57
НВР:
Да
AlexAm, 13 июня 2020 17:40
НВР:
А они эти ограничения вообще есть? Ну кроме ношения масок в магазинах? Кто-то в реальной самоизоляции сидит?
Аноним, 13 июня 2020 19:16
НВР:
Нет, ни в коем случае, а почему это 100 лет будем болеть? У нас учтены как больные только те кто обратился и кто выдал положительный результат на анализы. А болеющих бессимптомно, или тех кто не обратился к врачам по поводу болезни никто не считал. Так что переболеют очень многие и умрут многие за несколько месяцев, но никак не за 100 лет. А снимать ограничения нужно только когда эпидемия прекратится полностью.
Наталья, 14 июня 2020 06:31
3 и 4 июня вызывали скорою ни разу врач не приехал в маске а помыть руки вообще не помнят
О наболевшем, 14 июня 2020 13:57
Где статистика на больных, кто носил маски и заболел, и тех кто не носил и заболел?
Как только начали тестировать, увеличилось количество больных?!
Маскарад долго будет продолжаться? Долго, пока не кончатся средства выделенные?!
А медикам обещанное выплатили? Походу нет!
Аноним, 14 июня 2020 15:01
Тесты ошибаются и врут, показывая еще и результаты уже переболевших другими видами коронавирусов, а не только ковид.

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