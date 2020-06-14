Заражаются коронавирусом молодые в Бердске. Выявили новых в возрасте 23 и 27 лет

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», новый рекорд поставил COVID-19 в Бердске: заразились 8 человек за сутки на 13 июня. Всего больных 88 человек.
По информации «Курьер. Среда. Бердск», среди новых заболевших 5 женщин в возрасте 23, 27, 36, 44, 48 лет. И трое мужчин — 38, 41 и 61 год. Контактные с ними люди установлены.
Итого по Бердску болеют 88 человек. Вчера, 12 июня, цифра новых ковидных больных была равна 5.
По данным оперативного штаба, на 13 июня в Бердске под медицинским наблюдением находится 127 жителей города, из которых 40 — дети.
По постановлению Роспотребнадзора взяты под наблюдение 123 бердчанина, сами обратились 4 человека.
За последние сутки на субботу в Бердске выявлено 8 новых случаев заражения COVID-19. Снятых с учета нет.
Таким образом всего в городе официально зарегистрировано 88 пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция». Выписано за все время пандемии 33 выздоровевших бердчанина.
Ограничения снимать нельзя,так как число заболевших начало стремительно расти,особенно за последние дни, если ограничения будут снимать,то количество заболевших может вырасти гораздо больше.
Зачем распространяете панику?
растет смертность. Травников на Москву равняется, боится от них отстать - показуха, а о людях не думает.
«Приказываю начать подготовку к военному параду в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне — в столице России, Москве и других городах. Мы сделаем это 24 июня — в день, когда в 1945 году состоялся легендарный, исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин»,— сказал господин Путин на совещании с министром обороны Сергеем Шойгу (цитата по сайту Кремля).
а первый карантин обошелся и так слишком дорого: Данные Минфина по исполнению федерального бюджета за май зафиксировали провал доходов на 41% год к году. При этом нефтегазовые доходы провалились на 69%, ненефтегазовые – на 16.6%. Пандемия коронавируса и падение экономики обнулили прибыль российской банковской системы. По итогам мая она составила лишь 500 млн рублей, сообщила, выступая в ГосДуме, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина... мы стали фиксировать падение прибыли», — констатировала Набиуллина. В апреле по сравнению с мартом она упала в 6 раз, до 32 млрд рублей, а в мае — еще в 64 раза. (с) если нас опять посадят на второй масштабный карантин, экономике вообще кирдык будет ...
88 больных на 100тыс это абсолютно ничтожная цифра - такими темпами будем проходить болезнь сто лет
Ну и куда в Бердске положить 10 тысяч человек на пару недель, если коечный фонд - порядка 100 мест - если сильно-сильно напрячься, а аппаратов ИВЛ и вовсе с десяток? Вы понимаете, что это "переболеть всем" займёт примерно 4 года заболеваний в авральном режиме? А иначе умрут не 3% (3 тысячи человек в Бердске), а гораздо-гораздо больше!
Да
А они эти ограничения вообще есть? Ну кроме ношения масок в магазинах? Кто-то в реальной самоизоляции сидит?
Нет, ни в коем случае, а почему это 100 лет будем болеть? У нас учтены как больные только те кто обратился и кто выдал положительный результат на анализы. А болеющих бессимптомно, или тех кто не обратился к врачам по поводу болезни никто не считал. Так что переболеют очень многие и умрут многие за несколько месяцев, но никак не за 100 лет. А снимать ограничения нужно только когда эпидемия прекратится полностью.
Как только начали тестировать, увеличилось количество больных?!
Маскарад долго будет продолжаться? Долго, пока не кончатся средства выделенные?!
А медикам обещанное выплатили? Походу нет!