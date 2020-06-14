Заражаются коронавирусом молодые в Бердске. Выявили новых в возрасте 23 и 27 лет

Подхватили заразу за последние сутки еще 8 человек — 5 женщин и трое мужчин. Самый пожилой среди них — 61-летний пациент. Всего 88 случаев COVID 19 зарегистрировали в Бердске.

Коронавирус молодеет в Бердске

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», новый рекорд поставил COVID-19 в Бердске: заразились 8 человек за сутки на 13 июня. Всего больных 88 человек.

По информации «Курьер. Среда. Бердск», среди новых заболевших 5 женщин в возрасте 23, 27, 36, 44, 48 лет. И трое мужчин — 38, 41 и 61 год. Контактные с ними люди установлены.

Итого по Бердску болеют 88 человек. Вчера, 12 июня, цифра новых ковидных больных была равна 5.

По данным оперативного штаба, на 13 июня в Бердске под медицинским наблюдением находится 127 жителей города, из которых 40 — дети.

По постановлению Роспотребнадзора взяты под наблюдение 123 бердчанина, сами обратились 4 человека.

За последние сутки на субботу в Бердске выявлено 8 новых случаев заражения COVID-19. Снятых с учета нет.

Таким образом всего в городе официально зарегистрировано 88 пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция». Выписано за все время пандемии 33 выздоровевших бердчанина.