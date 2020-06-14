Убила молния на рыбалке 48-летнего жителя Новосибирска в Колыванском районе

Он приехал рыбачить с друзьями. В субботу во время грозы погибли двое в Новосибирской области. От удара молнии мгновенно скончался 25-летний мужчина, шедший по ул. Коченева. СК проводит проверку.

Молний убивает людей мгновенно

В Колыванском районе проводится доследственная проверка по фату гибели человека во время грозы. Об этом сообщила старший помощник руководителя управления Следственного комитета по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

-13 июня 2020 года около 22 часов в следственные органы поступило сообщение о том, что в Колыванском районе Новосибирской области, вблизи бывшей деревни Кольцовка, от удара молнией погиб мужчина, 1972 года рождения, житель Новосибирска, приехавший с друзьями на рыбалку, — рассказала Кулешова.

По данному факту Коченевским межрайонным следственным отделом СК РФ по Новосибирской области проводится доследственная проверка.

Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», утром в субботу от удара молнии скончался 25-летний мужчина в другом районе Новосибирской области. Он шел по улице Коченева во время сильного дождя с грозой, когда его настиг разряд. Молодой человек погиб мгновенно. Для выяснения причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Как рассказали в региональном главке МВД, в 08:24 в полицию позвонили врачи скорой помощи с информацией о том, что молодой человек погиб от удара молнии.

— От удара молнии молодой человек умер мгновенно, — сообщили в полицейском ведомстве.

Следственный комитет по Новосибирской области начал доследственную проверку по факту гибели 25-летнего мужчины от удара молнии в Коченево. Следователи осмотрели место происшествия, опросили очевидцев.

Напомним, что в Бердске с утра в субботу тоже была сильная гроза, прошел сильный ливень.