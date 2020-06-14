Грозы с градом возможны: дождливое 14 июня при +20 ожидает Бердск

В понедельник, 15 июня, в Бердске ожидается температура на уровне +16. Днем возможны небольшие осадки. В Бердске на целую неделю зарядят дожди.

Ненастная погода ожидает жителей Бердска в ближайшие дни

По данным Западно-Сибирского УГМС, в предстоящие сутки, 14 июня, по Новосибирской области ожидается облачно с прояснениями, небольшие, местами умеренные дожди, грозы, град, днем по северо-западу преимущественно без осадков.

Ветер юго-западный переходом на северо-западный ночью 4-9 м/с, местами порывы ночью до 15 м/с, днём 7-12 м/с, местами порывы до 19 м/с. Температура воздуха ночью +16, +21°C, местами +9, +14°C, днем +16, +21°C, по юго – востоку до +26°C.

В Бердске в воскресенье, по прогнозам синоптиков, воздух прогреется не больше, чем до +20 градусов. Утром и днем пройдут дожди, в течение дня по большей части будет пасмурная погода. В ночь на понедельник столбик термометра упадет до 11 градусов тепла.

В понедельник, 15 июня, в Бердске ожидается температура на уровне +16. Днем возможен небольшой дождь.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», всю следующую неделю — до 21 июня — синоптики прогнозируют дожди с температурой от 14 до 22 градусов тепла днем.