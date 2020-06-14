Поднять минимальную зарплату до 30 тыс. рублей предложил Жириновский

«Никаких зарплат по миллиону рублей в день. Президент получает больше всех — 700 тысяч рублей, депутаты — не более 500 тысяч», высказался лидер ЛДПР.

«30 тысяч рублей»: Жириновский предложил повысить минимальную зарплату

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с предложением ввести стандарт по зарплате на всей территории страны. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Политик обращает внимание на рост недовольства высокими зарплатами в коммерческих структурах и госкорпорациях.

«Минимальная зарплата — 30 тысяч рублей в месяц. Это одна тысяча рублей в день», — заявил он.

По его мнению, если средняя зарплата составляет 70 тысяч рублей, то максимальная не должна превышать 500 тысяч рублей.

«Никаких зарплат по миллиону рублей в день. Президент получает больше всех — 700 тысяч рублей, депутаты — не более 500 тысяч», — предложил Жириновский.

Парламентарий считает, что также следует ввести единый налог на сверхприбыль. Ее можно будет тратить на поддержку медицины и образования, чтобы они были полностью бесплатными.