Подозревают коронавирус у 128 жителей Бердска на 14 июня. Еще у 94-х диагноз подтвердился

Среди находящихся под медицинским наблюдением 37 детей. Пока сообщается о двух скончавшихся пациентах из Бердска с выявленной посмертно коронавирусной инфекцией.

Коронавирус бушует в Бердске

По данным оперативного штаба, на 14 июня в Бердске под медицинским наблюдением находятся 128 жителей города, в том числе 37 детей, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

По постановлению Роспотребнадзора взяты под наблюдение 124 бердчанина, четверо обратились сами. За сутки снято с медучета 2 человека, принято 6 человек.

На утро воскресенья за последние сутки выявили 6 новых пациентов с положительным тестом на COVID-19.

В итоге в Бердске за все время пандемии официально зарегистрировано 94 случая заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели в общей сложности 33 пациента.

Накануне, 13 июня, в Бердске зарегистрирован рекорд по числу заболевших — коронавирусную инфекцию выявили у 8 человек. При чем в подавляющем большинстве — это молодые люди от 23 лет.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в городе пока зарегистрировано два случая смерти пациентов с COVID-19. Вирус у этих бердчан был выявлен посмертно.

Главврач Бердска Алла Дробинская отметила, что летальных исходов от COVID-19 нет. Один пациент скончался от обширного инфаркта миокарда. Анализы при вскрытии показали у него наличие коронавируса. Человек умер в мае этого года.

Второй скончавшийся пациент имел онкологическое заболевание. Подтверждение положительного теста на COVID-19 пришло 7 июня из Роспотребнадзора. Оба умерших пожилые люди в возрасте 65+.