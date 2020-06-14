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Что означают холодные руки и ноги? Пугающие симптомы назвала профессор Трофимова

10:30 14.06.2020 Фото: pexels
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К признакам слабого иммунитета врач отнесла возникновение конъюнктивита, покраснение или сухость глаз, апатию и постоянную усталость.

Что означают холодные руки и ноги? Пугающие симптомы назвала профессор Трофимова
Россиян предупредили об опасности холодных рук и ног

Холодные руки и ноги могут быть одним из первых признаков ослабленного иммунитета. Об этом в эфире «О самом главном» на телеканале «Россия 1» рассказала доктор медицинских наук, профессор Светлана Трофимова.

«Такое ухудшение кровообращения возникает в начале различных инфекционных заболеваний. Потому что происходит перераспределение тока крови, и кровь начинает поступать к жизненно важным органам», — пояснила врач. По ее словам, другими признаками слабого иммунитета можно считать возникновение конъюнктивита, покраснение или сухость глаз, апатию и постоянную усталость.

Врачи призвали при появлении других признаков вирусного или бактериального заболевания, таких как кашель и чихание, сделать иммунограмму — провести анализ состояния иммунной системы.

В мае врач аллерголог–иммунолог объяснила причину слабого иммунитета у современных людей. Специалистка убеждена, что одним из факторов ослабления иммунитета может быть влияние антибиотиков, из-за чего иммунная система становится менее чувствительной.

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От редакции

У вас холодные конечности?

Аноним, 14 июня 2020 10:58
Все симптомы говорят, что уже задолбали почти насмерть всех этим коронавирусом.
Причем другие болезни не лечат и смертность от них растет.
Даже роды отказываются принимать.

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