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Отменили «банковский роуминг» в России с 14 июня. Дискриминацией клиентов считают повышенную комссию

10:38 14.06.2020 Фото: Википедии
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Теперь банки не смогу взимать повышенную комиссию с переводов физических лиц в отделения одной и той же кредитной организации, находящихся в разных регионах.

Отменили банковский роуминг в России с 14 июня. Дискриминацией клиентов считают повышенную комссию
Перевод денег стал дешевле

С 14 июня в России начинает действовать закон об отмене комиссии за межрегиональные переводы среди клиентов одного банка – банковский роуминг.

Согласно документу, банки не смогу взимать повышенную комиссию с переводов физических лиц в отделения одной и той же кредитной организации, находящихся в разных регионах.

В пояснении к закону отмечается, что филиалы и структурные подразделения банка являются частью одной структуры, поэтому и перевод между нужно понимать как внутренние переводы. Следовательно, повышенные комиссии за такие трансферы можно расценивать как дискриминацию потребителя.

Закон был подписан президентом России в декабре 2019 года. Его поддержали Госдума и ЦБ РФ. Регулятор отметил, что документ выравнивает в правах граждан, сокращение издержек потребителей на осуществление переводов — важный вектор развития финансового рынка.

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