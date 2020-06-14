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Громят Атланту из-за убийства полицейским еще одного чернокожего в США

11:04 14.06.2020 Фото: Стоп-кадр с youtube.com
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Полицейский выстрелил в 27-летнего Брукса, который умер в больнице. Глава городской полиции подала в отставку. Полиция применяет слезоточивый газ для разгона протестующих.

Громят Атланту из за убийства полицейским еще одного чернокожего в США
Все США охвачены протестами против расизма

Правоохранители Атланты применили слезоточивый газ для разгона протестующих из-за смерти темнокожего Рэйшарда Брукса, получившего огнестрельное ранение от полицейского, сообщает телеканал CNN.

Протесты начались в Атланте после смерти 27-летнего Брукса. Как сообщала полиция, правоохранители вечером в пятницу приехали по вызову из-за жалобы на то, что машина, в которой спал мужчина, перегородила часть площадки у кафе быстрого питания. Они, по данным ведомства, выявили, что Брукс был пьян, и попытались его задержать, но тот выхватил у одного из силовиков электрошоковое оружие и пытался сбежать.

Полицейский выстрелил в мужчину, Брукс умер в больнице после операции. Глава городской полиции Эрика Шилдс подала в отставку. Мэр Атланты Кейша Лэнс Боттомс призвала уволить стрелявшего полицейского.

CNN сообщает, что участники акций протеста поджигали автомобили, разводили огонь у кафе быстрого питания, где полицейский выстрелил в Брукса, разбивали окна и перекрывали дороги.

При разгоне толпы полицейские применяли слезоточивый газ, и, вероятно, светошумовые боеприпасы. Местный телеканал WSB также сообщает о применении правоохранительными органами дымовых шашек.

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От редакции

Расизм против белых?

Аноним, 14 июня 2020 13:09
Загнивает капитализм.

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