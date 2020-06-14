Плакаты с ошибкой ко Дню России расставили по всему городу в Новочеркасске

В мэрии извинились за то, что слово «России» написали с одной «с». Глава Юрий Лысенко пояснил:опечатку допустил дизайнер рекламного агентства, который корректировал готовые макеты

Мэр подтвердил, что ошибка — это не фейк

Администрация Новочеркасска в Ростовской области начала проверку после размещения в городе 15 поздравительных баннеров с опечаткой — слово «Россия» было оттиражировано с одной буквой «с». Об этом случае сообщили пользователи соцсетей, и ошибку признали в мэрии.

Глава горадминистрации Юрий Лысенко разъяснил, что опечатку допустил дизайнер в рекламном агентстве, внесший изменения в готовые макеты.

«Вчера многие из вас прислали мне в личных сообщениях фотографии поздравительных баннеров ко Дню России, в тексте которых была допущена грубейшая ошибка, — написал Лысенко в Facebook. — Большинство моих собеседников было уверено, что эти изображения фейковые. К сожалению, вынужден признать, что все фото подлинные, и ошибка в баннерах действительно была».

Он поблагодарил жителей Новочеркасска за оперативность в выявлении недочета, принес извинения. Лысенко отметил, что расходы по изготовлению и размещению поздравлений понесло рекламное агентство, выполнявшее заказ.

«Остается открытым вопрос, почему грубую ошибку не заметили ни руководители фирмы, ни работники типографии, ни монтажники, вешавшие баннеры на остановках, ни ответственные лица администрации», — написал Лысенко.