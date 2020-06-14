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Пропали без вести в шторм 4 мужчин с перевернувшегося катера «Тихий» на Камчатке

11:39 14.06.2020 Фото: pixabay.com
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Катер вез продукты к другому судну в 40 км от берега в Авачинской бухте. Возбуждено уголовное дело. Местный транспортный прокурор лично проверит потерпевшее крушение судно.

Пропали без вести в шторм 4 мужчин с перевернувшегося катера Тихий на Камчатке
На Камчатке транспортный прокурор лично осмотрит перевернувшийся катер

Камчатский транспортный прокурор лично осмотрит перевернувшийся в Авачинской бухте катер, как только его транспортируют в порт Петропавловск-Камчатский, сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Катер перевернулся в Авачинской бухте на Камчатке в ночь на воскресенье, спасатели ищут четырех пропавших мужчин. Судно, которое должно было доставить груз к другому судну, обнаружили «ориентировочно в 40 километрах от берега». Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности.

Отмечается, что Камчатская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности плавания, в рамках которой будет дана оценка полноте государственного контроля в данной сфере и своевременности проведения аварийно-спасательной операции.

«В случае выявления нарушений будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования. По доставлении катера в порт Петропавловск-Камчатский транспортный прокурор лично прибудет для осмотра судна и выяснения причин случившегося», — говорится в сообщении.

В ДВТП также уточнили, что катер называется «Тихий», а судовладельцем является ООО «Увгил».

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