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Вырвал сумку у прохожего из окна Mazda и скрылся грабитель в Новосибирске

11:57 14.06.2020 Фото: pixabay.com
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Как сообщил потерпевший, в сумке находились банковские карты, смартфон, портативный аккумулятор и ключи. 21-летнего подозреваемого задержали спустя неделю.

Вырвал сумку у прохожего из окна Mazda и скрылся грабитель в Новосибирске
Полицейские установили и задержали 21-летнего грабителя

Новосибирские полицейские задержали подозреваемого в грабеже, сообщили 14 июня в управлении МВД по Новосибирской области.

5 июня в Первомайском районе Новосибирска был совершен грабеж. В 20.10 неизвестный, передвигаясь на автомобиле «Мазда» серебристого цвета, через открытое окно вырвал из рук пешехода сумку и скрылся с похищенным.

Потерпевший – мужчина 1973 года рождения – обратился в полицию. Как сообщил потерпевший, в сумке находились банковские карты, смартфон, портативный аккумулятор и ключи.

По данному факту в отделе полиции были возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 161 Уголовного кодекса РФ «Грабеж». В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершению преступления установлен и задержан 21-летний ранее судимый житель Кировского района.

В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводится расследование, местонахождение похищенного устанавливается. Задержанного проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.

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