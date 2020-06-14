14.06
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Здоровье

Скончались от коронавируса две женщины 49 и 75 лет за сутки на 14 июня в Новосибирской области. Всего 55 жертв

12:17 14.06.2020 Фото: pexels
0

В отделениях интенсивной терапии региональных стационаров сейчас находятся 55 пациентов. На ИВЛ – 13 тяжелых. Под наблюдением остаются 598 «подозрительных» жителей региона.

Скончались от коронавируса две женщины 49 и 75 лет за сутки на 14 июня в Новосибирской области. Всего 55 жертв
Коронавирус никак не отступает в Новосибирской области
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Скончались от коронавируса две женщины 49 и 75 лет за сутки на 14 июня в Новосибирской области. Всего 55 жертв

Нашли COVID-19 у женщин 43, 48, 49, 62 лет и мужчин 23 и 46 лет за последние сути на 14 июня в БердскеСкончались от коронавируса две женщины 49 и 75 лет за сутки на 14 июня в Новосибирской области. Всего 55 жертвЕщё 1553 новостей

По данным оперативного штаба, на утро 14 июня в Новосибирской области за сутки выявили 108 новых случаев COVID-19. 98 пациентов выписаны с отрицательными результатами контрольных тестов, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Скончались два пациента – женщины в возрасте 49 и 75 лет.

Количество случаев заражения коронавирусной инфекцией в регионе достигло 4285, из них – 293 ребенка. 2148 пациентов выздоровели, 55 человек скончались.

В отделениях интенсивной терапии находятся 55 человек. На ИВЛ – 13 пациентов.

В детскую больницу №3 госпитализированы 64 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 723.

219 пациентов с подозрением на коронавирус и уже подтвержденным диагнозом госпитализированы в Линевскую районную больницу, Сузунскую, Черепановскую, Карасукскую, Куйбышевскую, Коченевскую, Тогучинскую, Татарскую, Чулымскую, Краснозерскую, Мошковскую, Доволенскую ЦРБ и Искитимскую городскую больницу.

Всего в Новосибирской области проведен 153 701 тест на коронавирус.

Под медицинским наблюдением остаются 598 жителей региона, 22 245 человек сняты с наблюдения.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 6 новых зараженных коронавирусом выявили за последние сутки в Бердске. Всего поражены коронавирусной инфекцией 94 бердчанина.

В субботу в регионе зарегистрировано такое же число больных — 108. А в Бердске был поставлен рекорд — 8 новых случаев за сутки на 13 июня. В Бердске за все время пандемии умерли две пожилых женщины, у которых посмертно обнаружили COVID-19.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Боитесь заразиться?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

"Люди - свиньи": завалили протухшими отходами пляж под Новосибирском
13:26 14-06-2020
Ранены дети 6 и 7 лет из наехавшей на пенек Audi A6 в ночном ДТП в Новосибирске
13:11 14-06-2020
Ранены дети 6 и 7 лет из наехавшей на пенек Audi A6 в ночном ДТП в Новосибирске
БердскНашли COVID-19 у женщин 43, 48, 49, 62 лет и мужчин 23 и 46 лет за последние сути на 14 июня в Бердске
12:53 14-06-2020
Нашли COVID-19 у женщин 43, 48, 49, 62 лет и мужчин 23 и 46 лет за последние сути на 14 июня в Бердске
Потерял сознание Ефремов перед смертельным ДТП? В это верит певица Успенская
12:32 14-06-2020
Потерял сознание Ефремов перед смертельным ДТП? В это верит певица Успенская
БердскСкончались от коронавируса две женщины 49 и 75 лет за сутки на 14 июня в Новосибирской области. Всего 55 жертв
12:17 14-06-2020
Скончались от коронавируса две женщины 49 и 75 лет за сутки на 14 июня в Новосибирской области. Всего 55 жертв
Победила коммунизм и фашизм американская армия, заявил Трамп
12:07 14-06-2020
Победила коммунизм и фашизм американская армия, заявил Трамп
Вырвал сумку у прохожего из окна Mazda и скрылся грабитель в Новосибирске
11:57 14-06-2020
Вырвал сумку у прохожего из окна Mazda и скрылся грабитель в Новосибирске
БердскЗаразались COVID-19 еще 108 человек за сутки на 14 июня в Новосибирской области.
11:46 14-06-2020
Заразались COVID-19 еще 108 человек за сутки на 14 июня в Новосибирской области.
Пропали без вести в шторм 4 мужчин с перевернувшегося катера "Тихий" на Камчатке
11:39 14-06-2020
Пропали без вести в шторм 4 мужчин с перевернувшегося катера
Плакаты с ошибкой ко Дню России расставили по всему городу в Новочеркасске
11:25 14-06-2020
Плакаты с ошибкой ко Дню России расставили по всему городу в Новочеркасске