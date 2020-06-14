Нашли COVID-19 у женщин 43, 48, 49, 62 лет и мужчин 23 и 46 лет за последние сути на 14 июня в Бердске

Все контактирующие с ними установлены. В итоге в Бердске за все время пандемии официально зарегистрировано 94 случая заражения коронавирусом.

Коронавирусом все больше заражается молодых людей в Бердске

По данным оперативного штаба, за сутки на 14 июня в Бердске выявили 6 новых пациентов с положительным тестом на COVID-19, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Как стало известно редакции из компетентных источников, за последние 24 часа в список зараженных добавились 4 женщины в возрасте 43, 48, 49 лет и 62 года. А также двое мужчин 23 и 46 лет. Все контактирующие с ними установлены.

В итоге в Бердске за все время пандемии официально зарегистрировано 94 случая заражения коронавирусной инфекцией.

Под медицинским наблюдением на воскресенье находятся 128 бердчан, в том числе 37 детей. По постановлению Роспотребнадзора взяты под наблюдение 124 бердчанина, четверо обратились сами. За сутки снято с медучета 2 человека, принято 6 человек. Выздоровели в общей сложности 33 пациента.

Накануне, 13 июня, в Бердске зарегистрирован рекорд по числу заболевших — коронавирусную инфекцию выявили у 8 человек. При чем в подавляющем большинстве — это молодые люди от 23 лет.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в городе пока зарегистрировано два случая смерти пациентов с COVID-19. Вирус у этих бердчан был выявлен посмертно.

Главврач Бердска Алла Дробинская отметила, что летальных исходов от COVID-19 нет. Один пациент скончался от обширного инфаркта миокарда. Анализы при вскрытии показали у него наличие коронавируса. Человек умер в мае этого года.

Второй скончавшийся пациент имел онкологическое заболевание. Подтверждение положительного теста на COVID-19 пришло 7 июня из Роспотребнадзора. Оба умерших пожилые люди в возрасте 65+.