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Ранены дети 6 и 7 лет из наехавшей на пенек Audi A6 в ночном ДТП в Новосибирске

13:11 14.06.2020 Фото: ГИБДД Новосибирска
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Авария произошла в ночь на 14 июня в Академгородке. Водитель отказался проходить медосвидетельствование на алкоголь. Девочка разбила лицо.

Ранены дети 6 и 7 лет из наехавшей на пенек Audi A6 в ночном ДТП в Новосибирске
«Ауди» наехала на незамеченный 36-летним водителем пенек в Советском районе Новосибирска

Мальчик и девочка в возрасте 7 и 6 лет пострадали в ночь на воскресенье в аварии. Дети ехали в иномарке, которая врезалась в пенек, сообщили 14 июня в управлении ГИБДД по Новосибирску.

Полицейские изучают обстоятельства ДТП в Новосибирске, которое произошло в половине первого ночи.

36-летний водитель на автомобиле Ауди-А6 следовал по ул. Васильковой, когда у дома №101 по ул. Золотодолинской наехал на незамеченный им пенек.

«В результате ДТП пострадали 2 несовершеннолетних пассажира: девочка 2013 года рождения получила ушиб костей носа. Шестилетний мальчик — ушиб тканей правого бедра» — уточнили в пресс-службе ГИБДД.

Отмечается, что водитель от освидетельствования на состояние опьянения отказался.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», накануне выскочивший на дорогу лось спровоцировал серьезное ДТП на трассе в Новосибирской области. Животное погибло, троих пострадавших госпитализировали.

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