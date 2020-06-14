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«Люди — свиньи»: завалили протухшими отходами пляж под Новосибирском

13:26 14.06.2020 Фото: Инцидент-Новосибирск
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Мусор бросают в отведенных местах, но его никто не вывозит. Контейнеры переполнены. Пользователи соцсетей предлагают отдыхающим забирать отходы с собой.

Люди свиньи: завалили протухшими отходами пляж под Новосибирском
Новосибирцы жалуются на свалку на пляже в Боровом

Новосибирцы нашли завалы мусора на пляжной территория в Боровом. Фото свалки появились в группе «Инцидент Новосибирск» 14 июня.

Автор рассказала, что мусорные контейнеры переполнены, и отдыхающие оставляют пакеты с отходами рядом с площадкой, превращая территорию в свалку. Мусор ветром разносится по округе, засоряя лес.

Она пишет, что мусор складируют в отведенных местах, но его никто не вывозит. И задается вопросом, кто следит за чистотой пляжа, почему мусор не вывозят.

Между тем новосибирцы считают: «привез мусор, забери обратно», «не там чисто, где убирают, а там, где не мусорят».

На окраине Новосибирска нашли свалку с протухшими продуктами«Люди все оставляют мусор в отведенных местах, но его никто не вывозит. Вопрос почему? Куда обратиться?», — негодует одна из отдыхающих.

В комментариях под записью подписчики оказались единодушны.
«Люди свиньи!! Что мешает собрать все за собой и отвести в город?», — написал один из пользователей.

«Где бы ни был на рыбалке иль на отдыхе за собой да еще и в округе где расположился забираю мусор. А это печально, много быдло отдыхающих», — отметил другой.

«А мусорный контейнер слабо поставить на выезде???», — резонно отметила ещё одна пользовательница.

«Да это везде так, где отдыхают люди. Люди тупые, ленивые за собой убрать не могут. Собой мусор лень взять что бы выкинуть в положенном месте. Но никто не подумал кто там на природе за них уберёт их срач. Никто! Так и будет валяться», — отметил комментатор.

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От редакции

Кто должен вывозить мусор с пляжа?

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