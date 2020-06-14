Открытое письмо: Остановить появление мусорной свалки на границе с Бердском просит мэра активист

Общественник Алексей Шабин полагает, что это в силах градоначальника Евгения Шестернина. Глава города предлагает инициативным бердчанам обращаться к власти Искитимского района

Роют котлован под будущую свалку рядом к кладбищем Бердска

Бердский активист Алексей Шабин направил в «Курьер. Среда. Бердск» открытое письмо. Его он адресовал мэру Бердска Евгению Шестернину. Шабин высказал беспокойство возможным появлением на границе с городом новой мусорной свалки. И просит градоначальника остановить сооружение полигона твердых коммунальных отходов

дословно

«Открытое письмо главе города Бердска

Е.А. Шестернину

Уважаемый Евгений Анатольевич!

Я, житель города Бердска, Шабин Алексей Николаевич, как и большинство сознательных жителей города, в некотором недоумении по поводу информации о развернувшемся строительстве, непосредственно у границ города Бердска в Искитимском районе, второго полигона ТБО. Географическое расположение полигона, учитывая розу ветров, значительно усугубит экологическую обстановку в городе Бердске и окрестностях, что отразится на здоровье жителей. Считаю, что в ваших силах, действуя в интересах жителей города, остановить процесс получения разрешительной документации на строительство полигона ТБО у границ города Бердска.

С уважением Шабин Алексей Николаевич».

Не бердская свалка

Впрочем, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Евгений Шестернин заявил, что новой свалки в Бердске не будет. Глава города посоветовал обратиться активистам в Искитимский район, которому и принадлежат земли. Так мэр отреагировал на пикет Натальи Слесаревой против свалки, прошедший 12 июня.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», уже начали прокладывать дорогу к своему участку компания ООО «Полигон». Она находится на территории Искитимского района. Участок у компании в собственности, но для строительства свалки, нужно около года — нужно пройти массу согласований с правительством Новосибирской области и экспертами.

— Предполагается, что на участке должен появиться полигон ТКО по сортировке и захоронению мусора. В мае прошли публичные слушания по проекту, — рассказал Денис Шалдов, директор ООО «Полигон».

Замглавы администрации Искитимского района по вопросам строительства Светлана Зубарева заявила, что пока разрешения на строительство собственнику не выдано:

— На участке, скорее всего, сейчас идут подготовительные работы. От нас пока на этот участок не выдано никаких документов.

Закрыть все свалки

Напомним, что бердский активист выступал против существующего городского мусорного полигона. Требовал его ликвидации, писал губернатору и создал петицию.

Он полагает, что мусорная свалка «является источником заражения тлеющими и разлагающимися отходами, грунтовых вод, воздуха, окружающей среды, что в конечном итоге влияет на здоровье жителей». И поэтому нужно «начать рекультивацию данного полигона ТБО, что в дальнейшем послужит положительным примером заботы о будущих поколениях, здоровье и безопасности жителей города».

Под петицией на 14 июня поставили подписи 156 человек.

Инициативная группа, которая добивается ликвидации городской мусорной свалки, проявилась в Бердске зимой. С 1 февраля активисты начали сбор подписей в поддержку своей идеи о закрытии свалки, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Шабин, переехавший недавно в Бердск из Новосибирска, обнаружил, что мусорная свалка периодически горит, что мешает не только живущим рядом. Дым от полигона, по его словам, ощущают и жители центральной части города. Это не первая попытка Алексея Николаевича ликвидировать свалку.

— В 2017 году я писал письмо по поводу судьбы свалки на волне разговоров о переносе полигона, создании в Новосибирской области новых мест утилизации мусора. От главы Бердска Шестернина я получил ответ: он переадресовал вопрос смежной структуре, которая, как я и полагал, ответила, что что у нас все хорошо, чисто, дышите полной грудью. И сослались на различные нормативные акты, — поделился Шабин.

И. о. директора муниципального предприятия СпецАвтоХозяйство», в чьем подчинении находится бердский полигон твердых коммунальных отходов, Константин Букреев считает, что о ликвидации свалки можно говорить лишь теоретически.

— Она включена в территориальную схему обращения с ТКО. Логистические расходы для Бердска определены. Поэтому перевозка мусора в другое место увеличит тариф. Бердская свалка сейчас одна из лучших в Новосибирской области, — полагает Букреев.

По его словам, дачники за полигоном начали строиться в 1990-е годы, а мусор на нынешнее место возят с 1956-го. Поэтому Букреев не исключает, что инициаторы протестной акции преследуют вполне конкретные цели. Кроме того, большой вопрос, как вообще разрешили создавать в том месте СНТ.